Šampion Oktagonu nepřijal pokutu a utekl z hotelu. Novotný: Vše vyřeším

Přehlídku skvělých finišů zastínil problémový šampion. Turnaji Oktagon 64 měla vévodit titulová bitva těžkotonážníků. Obhájce titulu Hatef Moeil ale odjel z Mnichova - dějiště akce krátce před jejím začátkem poté, co mu organizace udělila trest za bouřlivý incident, při kterém zasáhl jednoho z promotérů Pavla Nerudu. „Nedovolím, aby se mnou někdo takto jednal,“ reagoval Moeil na pokutu (údajně v podobě stržení třiceti procent z výplaty). Ondřej Novotný, spolumajitel ligy, prekérní situaci řešil ještě během turnaje. „Udělali jsme vše, abychom to vyřešili. I tyto šílené věci jsou součástí naší práce,“ uvedl na tiskové konferenci.

Hlavní tvář těžké divize Hatef Moeil neustál slovní přestřelku s rivalem a rozpoutal na tiskové konferenci předvečer turnaje Oktagon 64 chaos. Vzal pás šampiona a hodil jej po vyzyvateli Lazaru Todevovi. Těžká kovová trofej ale dopadla na hlavu šéfa organizace Pavla Nerudy, kterému se z rány spustila krev. Když byl Íránec obeznámen s udělenou pokutou, odmítl startovat a jen pár hodin před zahájením akce odjel z Mnichova.

„Nebudu bojovat, už jsem na cestě domů. Moc se omlouvám všem fanouškům, ale nedovolím, aby se mnou někdo takto jednal,“ uvedl Moeil pro německý deník Bild. „Rozhodl jsem se, že dnes nebudu zápasit. Je mi líto, že jsem mnohé z vás zklamal. Cítím se však nucen tak učinit. V posledních hodinách se stalo mnoho nepříjemných věcí a mně je jasné, že si to nenechám líbit,“ navázal pak bijec prostřednictvím Instagramu.

Verze problémového bojovníka se shoduje s tou, kterou předložil promotér na poturnajové tiskové konferenci. „Dnes jsme Hatofovi managementu řekli, jak budeme reagovat na včerejší incident. Došlo na zmíněnou pokutu. Hatef v reakci na to odešel. Prostě nechtěl zápasit,“ vyprávěl Ondřej Novotný. Trest měl údajně čítat třicet procent z výplaty za titulový duel.

Moeil byl po odjezdu z dosahu. Zbývalo ale ještě jednání s druhým aktérem titulového zápasu. „Volal jsem Lazarovi a informoval ho o tom. Chtěl jsem, aby o něj bylo postaráno. Proto mu vyplatíme sto procent dohodnuté výplaty. Řekl jsem mu, že udělám vše, abych to vyřešil,“ líčil Novotný na tiskové konferenci. „Makali jsme na tom celé odpoledne. Řešil jsem to přes telefonát ještě v šest čtyřicet, tedy kolem druhého zápasu večera. Potvrdilo se úplné zrušení boje.“

Silně neprofesionální a nesportovní chování si ale Moeilova strana neuvědomuje. „Všem lidem prokazujte úctu, ale před nikým se neklaňte,“ napsal Ivan Dijakovič, manažer íránského zápasníka v prohlášení na Instagramu. „Hatef Moeil je nesporný OKTAGON šampion v těžké váze a dobrý člověk s velkým srdcem, loajalitou a poctivostí. Na zápas se připravoval dvanáct týdnů a byl stoprocentně připraven obhájit titul. To, co se stalo na tiskové konferenci, bylo bez zlých úmyslů a Hatef nechtěl nikomu ublížit, ale bohužel se to vymklo kontrole,“ pokračoval.

„Odpoledne jsem mu po rozhovoru s Oktagonem řekl, že za to, co se stalo na tiskové konferenci, musí zaplatit pokutu - vedení mu odečte procenta z výplaty. Chtěl bojovat, ale stál si za tím, že chce od organizace písemně potvrzeno, že mu po zápase nebudou z výplaty odečteny žádné peníze,“ vyprávěl manažer v prohlášení. „Oktagon mu tuto záruku nemohl či nechtěl dát, a proto byl zápas zrušen. Nemusíme sdílet stejné názory, ale musíme se k sobě navzájem chovat uctivě,“ zakončil Dijakovič.

Útok na promotéra, ač neúmyslný, který se navíc nestal poprvé (Moeil nechtěně udeřil Nerudu pěstí na Oktagonu ve Frankfurtu), nemá na poli MMA obdoby, a tak není jasné, jak bude organizace postupovat. Novotný dopředu utnul případný apel na propuštění Moeila. „Nepotřebuji na nás žádný tlak. Udělali jsme vše, abychom to vyřešili. I tyto šílené věci jsou součástí naší práce. V příštích dnech budeme komunikovat s manažery a možná s Hatefem osobně,“ řekl.