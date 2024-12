Steroidy pro milion dolarů. Vémolův sok upřímně o dopingu: Už nic neberu

Za dva týdny jej čeká největší zápas kariéry s Karlosem Vémolou a už nyní avizuje plány na šampionskou vládu v příštím roce. Will Fleury zvažuje po případném triumfu na Oktagonu 65 v pražské O2 areně přestup do střední váhy, kde dříve působil. Mohutný Ir je přesvědčen, že by stačilo vyčistit organismus po dřívějším užívání dopingu, které ho před rokem a půl stálo angažmá v USA. „Teď už nic neberu, ale o to víc musím posilovat, abych si svalovou hmotu udržel. Pokud budu několik měsíců v kuse úplně čistý, shodím snadno. Za cenu svalů samozřejmě,“ podotýká.

Vyslyšel pobídnutí amerických promotérů a s vidinou rekordní výplaty nasadil steroidy. Nyní chce Will Fleury v titulové bitvě na druhé straně Atlantiku dosáhnout triumfu, který by jej vykoupil z role dopingového hříšníka. Proti Karlosu Vémolovi plánuje uzavřít první etapu svého angažmá v Oktagonu a začít další, během níž chce post krále dvou vah.

Láká jej i prestižní pyramidový turnaj Tipsport Gamechanger, jenž se v příštím roce koná právě ve střední divizi.

„Podle mě je Gamechanger skvělý. Pokud jej vyhrajete, nikdo už vás nemůže zpochybnit jako nejlepšího bojovníka v divizi. Takže ano, rozhodně o něm po výhře nad Karlosem vážně uvažuji,“ hlásí Fleury dva týdny před nástupem do hlavního předzápasu v O2 areně. Současně ale přiznává, že by pro něj bylo krajně náročné hubnout do limitu 84 kilogramů čtyřikrát během jednoho roku.

Místo náročného odvodňování zvažuje Ir i jiný neotřelý způsob. „Dříve jsem bral steroidy, abych váhu nabral, a funguje to i naopak. Teď nic neberu, ale o to víc musím posilovat, abych si svalovou hmotu udržel. Pokud budu několik měsíců v kuse úplně čistý, shodím do střední divize snadno. Za cenu svalů samozřejmě,“ vysvětluje a vzpomíná přitom na užívaní dopingu během působení v americké lize PFL.

Rychlé posílení

Fleury od počátku v MMA působil výhradně ve střední váze, a když se jednou o přestup do polotíhy pokusil, tvrdě narazil. „Měl jsem spoustu kamarádů, kteří v té divizi působili, a všichni byli výrazně mohutnější než já. Byť jsme spolu v jednom kuse trénovali a věděl jsem, že na ně silově nestačím, doufal jsem, že budu ve vyšší divizi vítězit rychlostí. Pak jsem ale nastoupil proti gigantovi z Polska Maciejovi Rozanskimu, který mě přejel právě velkou váhovou a silovou výhodou,“ vypráví Ir.

„Další dva roky jsem zůstal ve střední váze, vyhrál titul UAE Warriors v Arabských Emirátech a dostal nabídku od PFL. Vedení však tlačilo, abych zase přestoupil o váhu výš, a tak jsem odmítl,“ vzpomíná Fleury. Zanedlouho se mu promotéři ozvali znovu, tentokrát se smlouvou na sezónní angažmá v pyramidě, jejíž vítěz získává milion dolarů. Rekordní částka, na kterou si nepřijdou ani někteří šampioni UFC, irského bijce přesvědčila.

„Plán zněl jasně. Nastoupím do kvalifikačního zápasu, a pokud vyhraju, budu mít osm měsíců, abych nabral váhu před začátkem sezóny. Mezi řádky zároveň znělo: Vyhraj a pak se během osmi měsíců nasypej,“ dává bojovník nahlédnout do pozadí domluvy.

Už dopingem posílený Fleury tehdy v debutu uspěl, avšak dlouho se neradoval. On, jeho soupeř i většina divize v PFL totiž přišli o šanci v lize pokračovat kvůli pozitivnímu nálezu od antidopingové organizace USADA. „Lituji, že mě chytli. Když si však vzpomenu na okolnosti a řeknu si, jak mi výhra mohla změnit život…Udělal bych to asi znovu. Sám sobě už jsem odpustil. Věděl jsem, že všichni budou na steroidech, což se potvrdilo. A nechtěl jsem mít tak velkou nevýhodu,“ říká nynější titulový vyzyvatel Oktagonu.

Otevřeně o dopingu

Cejch hříšníka si Fleury zřejmě neodpáře, a tak chce o sportovní problematice mluvit bez okolků. Na rozdíl od řady mladých bijců si uvědomuje rizika, aspoň to tvrdí. „Cítím, že je mou zodpovědností, abych byl v tomhle ohledu otevřený. V tělocvičně za mnou přišel jeden mladší bijec, zeptal se a já mu řekl, co přesně jsem do sebe dal. Zároveň jsem mu doporučil několik článků a studií k přečtení, aby skutečně porozuměl všem rizikům, která se k tomu vážou,“ říká Ir a dodává: „Upozornil jsem ho, že na začátku kariéry, obzvlášť před pětadvacítkou, bych to nikomu nedoporučil.“

Fleury navíc vybízí, aby se fanoušci podívali na jeho proměnu. Transparentnost je podle něj klíčem k tomu, aby si náctiletí nedávali fyzické cíle, jichž nemohou bez steroidů docílit. „Naprosto rozumím, proč někteří rodiče nechtějí, aby sportovci otevřeně mluvili o dopingu. Bojí se, že jejich synové začnou z mladické nerozvážnosti také dopovat. Pro tak mladé jedince je doping hormonů hrozně nebezpečný. Má drastický dopad na jejich tělo i psychiku. Na druhou stranu mi přijde fér o tom mluvit. Kdybychom to všichni drželi pod pokličkou, nějaký mlaďas padne do deprese, protože neví, proč nevypadá jako Arnold Schwarzenegger po třech letech tréninku,“ uzavírá Vémolův vyzyvatel.