Druhá šance pro novou generaci. České MMA naděje restartují kariéru

S globalizací organizace Oktagon byli z šampionských trůnů postupně sesazeni téměř všichni čeští bojovníci, až zůstal jediný, Karlos Vémola. I ten se však brzy přidá do klubu bývalých držitelů pásu, protože v příštím roce plánuje ukončení kariéry. Terminátorova derniéra bude znamenat začátek konce dosud nejvýznamnější generace tuzemského MMA. Nastupující generace na ni nedokáže navázat tak plynule, jak se očekávalo. Supertalenti, do nichž experti i fanoušci vkládali velké naděje, uspěchali svůj přechod do profesionální klece a výrazně tím zbrzdili své kariéry. Nyní chystají restart.