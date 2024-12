Vémola: Trilogie s Kinclem? Mám mu co vracet! Bral bych dvojnásobný plat

Karlos Vémola dostál slovům, která se pevně pojí k jeho přezdívce, když oznámil návrat z důchodu, a to pouze měsíc po rozlučkovém zápase v Edenu. Vyhlížejíc trilogii s Attilou Véghem, přijal devětatřicetiletý zápasník titulový duel s Willem Fleurym, aby se udržel ve formě. Diskutoval se však i jiný soupeř na klání na silvestrovském Oktagonu 65 v O2 areně. „Samozřejmě, raději bych šel s Patrikem Kinclem než s Fleurym. Mám mu co vracet a zároveň bych dostal dvojnásobnou výplatu,“ líčí Terminátor v podcastu Fight! pro iSport.cz.

Máte raději předem vyhrocené zápasy, jako je ten s Willem Fleurym, než utkání ve sportovním duchu? Fleury do vás nyní pálí, že jste mu vyhýbal…

„Asi je mi to jedno. Ani on sám nevěří tomu, že jsem se mu vyhýbal. On ten zápas prostě chtěl dostat za každou cenu. A povedlo se mu to. Možná říká i další věci, kterým nevěří. Třeba, že mě knockoutuje v prvním kole. Já mu ale do hlavy nevidím.“

O titul budete bojovat, už po několikáté ve vaší kariéře, v O2 areně. Jak moc důležitým místem pro vás je?

„Dřív to byl největší milník. Pak jsme se přiblížili k fotbalovým stadionům, dostali se tam a ukázali, že o něco víc jde. Pro mě je teď O2 arena sportovní svátek, pořád platí, že pokud ji dokážete vyprodat, je to úspěch. Věřím v čísla a teď mě v O2 areně čeká sedmý MMA zápas. Nasbíral jsem tam tři výhry a tři prohry. Právě ku příležitosti šťastné sedmičky chci výhry strhnout na svou stranu.“

Při ohlédnutí za jinými soupeři, řadíte Fleury mezi vaše největší výzvy?

„Tuhle otázku slýchám často. Jak ho můžu zařadit mezi mé nejtěžší soupeře. Šel jsem s Attilou Véghem, porazil on mě i já jeho. Totéž platí u Kincla. Bojoval jsem s Pirátem Samuelem Krištofičem, ten mě porazil. Jak můžu říct, že je Fleury těžší soupeř než oni, než Attila Végh, bývalý šampion Bellatoru? Těžkých výzev jsem měl hodně, nikdy jsem se nikomu nevyhýbal. Pitomci typu Kincl a spol. říkali, že mám konečně těžkého soupeře… Ale haló! Bojoval jsem s Attilou, předtím s Pirátem, kterého sice všichni považovali za lehčího, ale on mě porazil. Předtím jsem měl Langera a Kincla. Kde jsou ty snadné zápasy? Já jsem na vrcholu potravního řetězce, nevybírám si, což dozuji tím, že jsem přijal Fleuryho.“

Chápu.

„Nikdy jsem si nevybíral. Pokud zrovna nejde o nějaký money fight. Samozřejmě, raději bych šel s Kinclem než s Fleurym. Mám mu co vracet a zároveň bych dostal dvojnásobnou výplatu. Jasně, že se spíš chci připravovat na double. Je mi líto lidí, kteří to nechápou.“

Jak dopadne duel s Fleurym?

„Mám úplně jinou predikci než Fleury. On si myslí, že zápas skončí brzy. Já věřím, že ho dotáhnu do těžkých vod třetího, čtvrtého kola, kde mu to nebude chutnat.

Váš soupeř mimo jiné vyhrál druhé místo na euro-africkém šampionátu grapplingu (boje na zemi). Vnímáte ho jako velkou hrozbu právě v tomto aspektu boje?

„Jasně. On tvrdí, že se mě bude snažit sestřelit, ale to říká jen pro fanoušky. Bude se mě zoufale snažit dostat po sebe a utáhnout mě, jako to udělal s Danem Škvorem. Samozřejmě se připravím…Obrana proti strhům na zem, práce nahoře… Fleury má skvělé zemařské schopnosti. Ve chvíli, kdy ale na zemi dostáváte rány do hlavy, jiu jitsu jde z okna.“

Přiměly by vás odveta s Krištofičem a trilogie s Kinclem ještě nekončit kariéru?

„Nemyslím si. Byl na ně prostor teď (před třetím zápasem s Attilou Véghem naplánovým na červen – pozn. redakce). Zas tak velké money fighty to nejsou a už jim nic nepotřebuji vracet. Pokud mi v osmapadesáti zavolá Ondra Novotný jako Miku Tysonovi, že pro mě zbytečných dva a půl milionu euro, ať jdu zápasit, samozřejmě, že neodmítnu. Kdybych se teď měl vracet ke každé odvetě… s Kinclem, možná s Langerem…Porazil bych Piráta a bylo by to jedna jedna. Musel by přijít další, třetí zápas s ním. Já bych nikdy neskončil…Už to nechám těm mladejm. Mám před sebou vysněný duel o krále Oktagonu s Attilou. Tím můj odkaz skončí.“

