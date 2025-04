Pudilová ostře o bývalé soupeřce: Musí být psychicky labilní. Němci neumí fandit

Průlomová výhra vrací Lucii Pudilovou zpět do titulového kolotoče. Bývalá bojovnice UFC na sobotním turnaji Oktagon 69 v Dortmundu dominantně porazila Američanku Brittney Cloudyovou na body. Splnila tak prověrku, která má Češku dostat k očekávanému duelu s Lucií Szabovou, k němuž by mohlo dojít už 14. června v pražském Edenu. Třicetiletá rodačka z Příbrami věří, že ji v dalším ostře sledovaném utkání pomůže delší odstup od tragické smrti jejího bratra Pavla, i bouřlivá domácí atmosféra. „V Česku to fanoušci umí neskutečně rozjet. Teď v Německu… Neumí fandit, nebyly tam emoce, prostě suchý… Češi vás ale vždy vyburcují,“ líčí Pudilová v rozhovoru pro iSport.

Před zápasem jste vyprávěla, jak moc jste se v přípravě zaměřila na boj v postoji. Hned v prvních chvílích duelu s Brittney Cloudyovou jste se ale vrhla po strhu na zem.

„Sama to nechápu. Když trénuju box, jdu wrestlit, a když trénuju wrestling, jdu boxovat. Vždycky v kleci předvedu opak toho, co dělám v tělocvičně. (směje se) Před zápasem jsem měla od trenérů instrukce, ať hlavně boxuji. Pak jsem ale viděla, jak je soupeřka vysoká, tak jsem si řekla, že mi to možná líp půjde přes strhy na zem. V rohu mi mezi koly říkali, že si v postoji vedu dobře a mám v něm zůstat. Já ale chtěla dominovat, aby to nedopadlo jako posledně, kdy to byl výsledek o rozdílu pár úderů. Chtěla jsem jasně ukázat, že jsem lepší.“

Oproti poslednímu zápasu jste ukázala zlepšení a větší drajv. Nakopnula vás minulá porážka?

„To nevím. Jsem zkrátka dobrá zápasnice a chci to už ukázat. Není se čeho bát.“

V prosincovém souboji jste ještě cítila brzdu?

„Ano. Pomohl mi čas. Ne, že by to bylo lepší, ale člověk si na tu bolest zvykne. Myslela jsem, že už to bude dobrý, když jsem ale nastupovala do klece, začaly mi všechny ty myšlenky létat hlavou.