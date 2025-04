Startovní listina Oktagonu 70 vybízela k velkým očekáváním, turnaj samotný je však ještě dalece předčil. Na domácí půdě v Karlových Varech nejvíce zazářili právě Češi. Všichni čtyři triumfovali KO. Dominik Humburger v hlavním MMA duelu sobotního večera porazil favorizovaného Samuela „Piráta“ Krištofiče a postoupil do čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru. Jeho pokračování v pyramidě však ohrožuje zranění ruky. Do špiček svých divizí se probili Andrej Kalašnik a Daniel Škvor. Ten vyzval k odvetě šampiona Willa Fleuryho. Finišem se blýsknul také brněnský postojář Radek Roušal.

Deset zápasů, osm finišů, dominance domácích bijců a aréna v absolutním varu. Nejlepší turnaj historie Oktagonu? „Bez pochyby patří mezi TOP pět,“ přisvědčuje Ondřej Novotný, spolumajitel organizace, jen pár chvil po skončení akce s pořadovým číslem 70 v Karlových Varech.

V hlavním klání večera uspěl debutant Dominik Humburger, když po sedmi minutách takřka nepřetržité přestřelky ukončil Samuela „Piráta“ Krištofiče. Český voják ustál tlak velké pozornosti, která se jej držela od hojně diskutovaného přestupu z konkurenční polské stáje KSW.

„Oktagon sleduji už hrozně dlouho, a jak lépe do něj vstoupit, než zápasem s hvězdou, jako je „Pirát“. Ukázal jsem, že ode mě není zas tak odskočený,“ usmíval se devětadvacetiletý Humburger, který se těšil nejen z nejhodnotnějšího skalpu kariéry, ale také postupu do čtvrtfinále prestižní pyramidy Tipsport Gamechanger. A v neposlední řadě i bonusu za nejlepší výkon večera.

Článek pokračuje pod videem.



Humburger v Karlových Varech vypnul Piráta • Oktagon MMA

O triumfální výhru málem přišel už v úvodní pětiminutovce, která probíhala ve zběsilém tempu. „V přestávce jsem si říkal: Ty jo, ustál jsem první kolo s Pirátem a víceméně mi nic není. I když jsem teda jednou hezky lízal zem,“ zasmál se „Hambáč“, když se ohlížel za momentem, kdy jej jeden z Krištofičových háků takřka poslal do hlubokého předklonu. „Ta rána mě spíš probudila. Jsem voják, válečník. Nepustil bych to, i kdybych tady měl chcípnout,“ dodal ranař s krvavou podlitinou pod levým okem, načež ho tribuny odměnily burácivým potleskem.

Hrozí odstoupení kvůli zlomenině?

Byť si Humburger zrovna připsal skalp bývalého šampiona a přemožitele Karlose Vémoly, po rozlosování čtvrtfinále mu sázkové kanceláře přiřkly roli největšího outsidera z celé osmičky postupujících bojovníků. Ve dvojici totiž skončil s elitním zemařem a několikanásobným králem respektované africké ligy EFC, Markem Hulmem.

„Teď jsem taky nastupoval jako outsider. Asi mě mají za největší jitrnici, tak jim snad ukážu, že to tak není a musí se mnou počítat. V Oktagonu jsem začal dobře a chci stejně i pokračovat,“ reagoval se smíchem Humburger.

Jeho další účast v pyramidě je však v ohrožení. Po boji totiž dostal na levou ruku dlahu a po celou tiskovou konferenci si na ní držel balík s ledem. „Je to jen škrábanec. Vidíme se v Edenu,“ mrknul nejprve směrem k fanouškům. Záhy ale trochu vážněji dodal, že zlomeninu zatím vyloučit nemůže. „Ještě nevím, co přesně s tím mám. Docela mě to bolí. Půjdu na vyšetření a uvidíme,“ řekl.

Přežil krizi, doručil KO a vyzval šampiona

„Když jsem pod ním ležel, jen mi běželo hlavou, že mě sestřelil právě zemař. Myslel jsem, že je to v prdeli,“ kroutil hlavou Daniel Škvor, když přemýšlel nad tím, jak se dostal hned po dvaceti sekundách na lopatky.

Bývalý elitní kickboxer ale nedovolil Marcu Doussisovi, aby z vrchní pozice začal kanonádu, a po chvíli se zvedl na nohy. Diváci jeho rychlý návrat z totální krize hlasitě ocenili, jen aby po dalších pár sekundách propadli úplné euforii. Škvor totiž prvotní úspěšný výpad soupeři oplatil brutálním levým hákem, kterým jej stačil uspat dřív, než dopadl na zem.

Výhra nad jedním z předních německých bojovníků posunula Škvora do špičky divize. Šestatřicetiletý knockouter využil momentu a řekl si o odvetu s králem polotěžké a těžké divize, Willem Fleurym. Pravděpodobně však bude muset počkat, až se o zisk titulu pokusí Němec Alexander Poppeck.

Článek pokračuje pod videem.



Škvor sestřelil Doussise a vyzval šampiona • Oktagon MMA

V řadě titulových vyzyvatelů se výrazně posunul i brněnský „Vagabund“ Andrej Kalašnik, který také již v prvním kole uspal velezkušeného Mátého Kertésze.

Finišem se blýsknul také brněnský postojář Radek Roušal, který porazil Poláka Karola Kutylu.