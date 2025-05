Škvor nadosah titulového zápasu? Nejdřív ať porazí německou jedničku, reaguje šampion Fleury

Zasekanou divizi rozhýbalo KO českého ranaře. Daniel Škvor minulou sobotu na hvězdné akci Oktagon 70 sestřelil levým hákem Marca Doussise a připsal si tak druhý finiš v prvním kole za dva měsíce. „Hej Fleury, jsem tady!,“ provolal po triumfu směrem k šampionovi. Na titulový mač si ale ještě bude muset počkat. Elitní Ir míří na jiného soupeře a Škvorovi, kterého před rokem porazil, navrhuje střet s německou jedničkou. „Ideální by bylo, kdyby se Dan popral o vyzývatelský post s (Alexanderem) Poppeckem. Pak už by nebylo debat o tom, kdo si šanci zaslouží,“ uvedl Will Fleury pro iSport.

Po táhlých zdravotních problémech se Daniel Škvor konečně dostal do bojového tempa a rychle vystoupal na top příčky polotěžké divize černo-žluté stáje. Po knockoutové výhře nad Marcem Doussisem si řekl o odvetu s šampionem Willem Fleurym. Ten má však v hledáčku německou superstar Frederica Vosgröna. Českému ranaři se proto rýsuje duel s jiným elitním Němcem, Alexanderem Poppeckem.

Šampiona rivala chválí i odmítá

„Myslím, že Dan ještě potřebuje nabrat zkušenosti, než se mi podruhé postaví. Vím, asi to zní zvláštně vzhledem k jeho věku. Ale přijde mi, že potřebuje pokračovat ve větším zápasovém tempu, aby v kleci působil jistěji,“ míní Fleury o šestatřicetiletém rivalovi, zároveň chválí jeho nedávný finiš. „Danovo KO mě fascinovalo, Doussis usnul dřív, než dopadl na zem. Udělalo to na mě dojem,“ dodává šampion.

Fleury schopnosti někdejšího mistra světa v kickboxu sám před rokem otestoval. „Nepřekvapilo mě, jak snadno se Doussisovi zvedl. Když jsem s ním bojoval já, cítil jsem, že má solidní obranu a anti-grappling. Tady dokonce hezky obnovil guard, přičemž správně pracoval s nohama. Neříkám, že je z něj elitní zemař. Posun ale rozhodně ukázal,“ chválí pětatřicetiletý Ir českého knockoutera.

Ač úřadující šampion během posledních měsíců vícekrát zmínil, že Škvorovi přeje úspěšný návrat na vrchol divize, nyní jeho výzvu odmítá. „Vosgröna vnímám jako zajímavějšího soupeře. V Německu ho teď považují za superstar, a kdybych proti němu nastoupil a zničil ho, všechnu pozornost bych strhnul na sebe,“ vysvětluje Fleury. K naplnění plánu však ještě potřebuje, aby jeho vyhlídnutý soupeř zvládl prověrku na turnaji v Edenu, kde se utká s Lucasem Alsinou.

Cestu k titulu navíc Škvorovi brání také Alexander Poppeck a Pavol Langer, které čeká vzájemný duel už za dva týdny. „Pokud Vosgröne i Poppeck prohrají své další zápasy, Dan se dostane do pozice prvního vyzyvatele. Úplně ideální by bylo, kdyby se Dan popral o vyzývatelský post s Poppeckem. Pak už by nebylo debat o tom, kdo si šanci zaslouží,“ navrhuje Ir.

Škvor musí být konečně úplný profesionál

Škvorův kouč André Reinders vyzývatelský rozstřel kvituje, přidává ale významnou poznámku. „Poppeck je rychlý, dynamický a hlavně zkušený. Má za sebou velké zápasy, bojoval i o titul. Na něho už by se Dan musel připravovat jako opravdový profesionál a měl by na něj. Teď je takový hobbík, který předvádí skvělé knockouty,“ burcuje svěřence k plné přípravě. Bývalá tvář českého kickboxu totiž stojí rozkročeně na rolích zápasníka a trenéra.

Rozmýšlení o dalším kariérním tahu Škvorovi navíc znepříjemňuje vlastní tělo. „Aktuálně mám devadesát pět kilo, což je hrozně málo. Vážím míň než borci z nižší váhovky,“ kroutí Škvor hlavou pět dní po zápase a vyhrnuje si triko, aby bylo vidět vyrýsované břicho. Jeho konkurenti v divizi mají mimo přípravu více než sto kil.

„Musím se s tím nějak poprat, ale nevím jakým směrem. Nejde se mi vyžrat, třebaže prasím a jím, co se mi dostane pod ruku. A hubnutí? Nemám, co bych shazoval,“ přemítá zamračeně. Uvědomuje si přitom, že se do jiné váhy spíše nepřesune. „Hubnout dvanáct kilo vody mi přijde v mém věku jako úplná blbost. Krev pak máte hustou jak marmeládu. Pro tělo je takové odvodňování strašné. Asi mi to za to nestojí,“ dodává.