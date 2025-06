Škvor ukázal odvahu, ale riskuje titulové semifinále: Může mě to srazit dolů

Hrdina turnaje Oktagon 72. Tím se stal šestatřicetiletý ranař Daniel Škvor, když v úterý pouhé čtyři dní před akcí přijal zápas s Argentincem Lucasem Alsinou a zaskočil tak za zraněného Fredericka Vosgröna. Od poslední výhry na konci dubna přitom Čech skoro netrénoval. Namísto dřiny v tělocvičně udržoval fyzickou formu lezením po skalách. Duelem na poslední chvíli si sice získal srdce fanoušků, dává ale všanc před-domluvené titulové semifinále. „Může mě to srazit úplně dolů,“ uvědomuje si riziko.

Česká K. O. mašina se chystá ovládnout Eden, a to bez žádného tréninku. Daniel Škvor se chopil příležitosti, která jej může vystřelit mezi nejoblíbenější domácí bijce, nebo naopak připravit o šanci stát se šampionem. Jen pár dní před sobotním Oktagonem 72 totiž kývl na zápas s někdejším sokem Karlose Vémoly, Lucasem Alsinou, kterému odpadl soupeř.

„Nejdřív jsem to úplně odmítl s tím, že to není profesionální. Jsem blízko titulové šanci a měsíc jsem netrénoval. Dvě hoďky jsem pak nad tím ale rozmýšlel a došlo mi, že je mi šestatřicet a čekat v tomhle věku půl roku na Alexe Poppecka (jedničku divize) není správný. A tak jsem to nakonec vzal,“ vypráví Škvor, který od podpisu mače stihl pouhé dva lehké aktivační tréninky. „Silovou stránku jsem udržoval na skalách, ale netrénoval jsem zápasení. Potřeboval jsem zregenerovat,“ dodává.

Byť má Argentinec výhodu plnohodnotné přípravy, český bijec zaujímá roli favorita. „Soupeř sice natrénováno má, ale celý kemp přizpůsobil úplně jinému soupeři. Makal hlavně na obranách proti strhům na zem a submisím, protože Frederick Vosgröne je čistokrevný zemař. A Dan je pravý opak, bývalý mistr světa v kickboxu,“ podotýká André Reinders, trenér domácí bojovníka.

Alsina za sebou navíc nemá nikterak kvalitní skalpy, většinu z 13 výher nasbíral se soupeři s negativními bilancemi. „MMA kariéru moc kloudnou nemá. Já si ho ale prolustroval a viděl jsem, s jakými jmény v kickboxu bojoval. Byl dost dobrej. Sice s těmi elitními borci často prohrával, ale třeba jen na body. Nebylo lehké ho ukončit,“ míní Škvor.

Český ranař během letošního roku zaznamenal už dvě výhry a vydobyl si místo v top trojce polotěžké váhy. V příštím klání se měl utkat s jedničkou Alexanderem Poppeckem, a pokud by uspěl, měl by jisté místo v boji o titul s Willem Fleurym. „Vzal jsem zápas na poslední chvíli a každý promotér vnímá jinak, když se vám nepovede. Někdo si řekne, že jste mu pomohl, takže prohru nebere v potaz, ale jiný ano. Může mě to srazit úplně dolů,“ uvědomuje si Škvor riziko.