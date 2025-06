Novotný o snaze KSW zlákat Vémolu: Budu se smát za rohem, vůbec nic jim to nepřinese

Bolestná rána. Tu chce polská organizace zasadit českému konkurentovi, když se mu snaží přebrat nejslavnějšího bojovníka. Několik zdrojů deníku Sport a webu iSport potvrdilo, že Karlos Vémola na začátku jara obdržel nabídku od KSW na více-zápasové angažmá v celkové hodnotě několika set tisíc euro. A chce využít mediální sílu takřka čtyřicetiletého bijce při expanzi do Čech.

Co tedy říkáte na snažení KSW o zařazení Karlose Vémoly do svých řad?

„My jsme na něčem domluveni, s Karlosem chceme spolupracovat dál. Občas ale vesmír někdy přináší věci, které nemůžete naplánovat. Za mě by jeho působení v KSW stejně nefungovalo. Ta krátkozrakost Martina (Lewandowského, spolumajitele KSW), který si myslí, že někoho nakoupí, a pak na to prodá akce… Navíc vedle sebe má toho leváka (Filipa) Zikmunda. Vím, co na trhu dělají, chodí za podepsanými bojovníky a jejich jednání nemá vůbec žádnou úroveň. To vše se jim jednou vymstí.“

Myslíte si, že Vémola nabídku přijme? Přeci jen ho lákají na několik set tisíc euro a zápasy s legendami.

„S jakými legendami?“

Mluví se o Michalu Materlovi a Mamedu Chalidovovi.

„Materlovi vypršela smlouva a Mamed? Chtěl by to a má KSW peníze, aby takový zápas složilo? Kdyby tam Karlos šel, nemyslím si, že má s kým zápasit.“

KSW může motivovat příležitostí, že by se stal prvním Čechem, který získá titul. Ten aktuálně drží Rafal Haratyk.

„Zápas Karlose proti Haratykovi by jim snad něco prodal? Jestli dá KSW Karlosovi pět set tisíc euro za Haratyka, já budu první, kdo Karlosovi řekne, ať si jde vydělat. Já se budu smát za rohem, protože jim to vůbec nic nepřinese.“

Zazlíval byste Vémolovi přestup?

„Za půl míče určitě ne. (usmívá se) Byznysově to nedává vůbec žádný smysl. Nikdo z lidí, kteří tohle budou číst, Haratyka neznají. Asi takovou hodnotu jejich zápas má.“

Když se ke mně informace o nabídce dostala, napadlo mě, že vám chce KSW vrátit přetažení Dominika Humburgera den po jeho poslední výhře na jejich turnaji.

„Vůbec nic to se mnou nedělá, protože to nemůžu ovlivnit. Když budou Attila a Karlos chtít odejít k nim, my s tím nic dělat nemůžeme. Na tom, jak se my budeme mít a jak budeme prodávat turnaje, to nic nezmění. Projeví se to jedině na jejich akcích. Je ale třeba se podívat na reakci polských bojovníků. Když tady KSW přijde a nabídne Karlosovi několik set tisíc euro, zároveň tím říká všem svým hrdinům a zápasníkům, kteří u nich strávili deset let kariéry, jak si jich váží. Jim totiž dvě stě nebo tři sta tisíc euro nedávají a cizímu Čechovi takové prachy chtějí dát, aby měli narovnané ego a snad vyprodali jeden turnaj v Česku. Já osobně se na to těším. V momentě, kdy podepíšou Karlose za takové peníze, bude mi na dveře klepat pět šampionů KSW.“