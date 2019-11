Show Jana Krause: Machmud Muradov perlil, došlo na facky i eutanázii | iSport.cz

Středeční díl Show Jana Krause stál za to. A to zvláště díky účinkujícímu z řad bojovníků. „Dámy a pánové, naším dalším hostem je Machmud Muradov!“ ohlásil Jan Kraus druhého hosta a od té chvíle se diváci skvěle bavili. Usměvavý bijec přišel s bílou taškou, v níž měl pro moderátora několik dárků.

Jako první vytáhl speciál deníku Sport magazín FIGHT. „Uzbek s českým srdcem, no to je krásný,“ reagoval Kraus na článek, který popisuje Muradův životní příběh. Pak se začalo mluvit o tom, jak populární bojovník v roce 2011 přijel do Prahy. „Jsem koupil studium tady v České republice...“ vysvětloval svou typickou češtinou Muradov.

„Vy jste koupil studium?“ odvětil Kraus překvapeně. „No, že tu budu studovat,“ dovysvětlil Muradov. „Jo tak. Znělo mi to tak nějak povědomě. Koupil jsem si studium, jel jsem si pro vysvědčení a při té příležitosti jsem si koupil doktorát...“ rozesmál hlavní muž pořadu publikum.

„Ještě jeden dárek mám pro vás,“ oznámil Muradov a v tu chvíli se ozvala novinářka Linda Bartošová, která byla prvním hostem pořadu. „Já se omlouvám, že jsem vám nic nedonesla.“

„Já vím, ale to je jedno,“ reagoval Kraus naoko uraženě. „Já jsem to čekal, říkal jsem si, ta přišla jen tak.“

Trénink jako eutanázie?

Bojovník z Uzbekistánu ještě předal Krausovi tričko se svou podobiznou a zápasnické rukavice, s nimiž vyhrál první duel v organizaci Oktagon. „Děkuju Machmude, to je krásný.“

Muradov hned nabídl Krausovi, že by si mohli dát společný trénink, protože kvůli natáčení musel jeden zrušit. „Jako že bychom se pofackovali? Tak já bych to mohl mít jako eutanazii s vámi,“ reagoval pohotově Kraus.

Muradov: Všichni se mě pořád ptali, kdy už budu v UFC. Teď už vím!

Poté populární bijec promluvil o tom, jak v Praze studoval český jazyk a zdravil přitom do kamery několik lidí. „Vy jste sem přišel, abyste pozdravil hodně lidí,“ podivil se s úsměvem Kraus.

„No musím poděkovat všem,“ smál se Muradov.

„Vy jste na studiích byl z Uzbekistánu asi jediný, ne?“ zeptal se Kraus. „Byli tam i další kluci, se kterými se doteď bavím. A hlavně tam byli hodně kluci z bývalého Sovětského svazu. Taky zdravím,“ zamával bojovník do kamery. V tu chvíli se Kraus udiveně podíval do kamery a řekl: „Vy jste teď pozdravil bývalý sovětský svaz?“ a diváci se rozbouřili smíchem.

Čelo na čelo

O něco později se moderátor ptal na to, zda je Muradov tak dobrým zápasníkem právě díky svému původu. „Ano, vyrůstal jsem tam, ale myslím, že mi v tom nejvíc dalo Česko,“ odpověděl bojovník vážně.

A přešlo se k tréninku. Kraus přitom sdělil, jak by to mělo proběhnout podle něj: „Já bych si to představoval tak, že byste zkusil stát a já bych do vás bušil…“ Následně se postavili oba muži proti sobě a moderátor rovnou upozornil Muradova: „Kdyby mě odnesli, tak je válka s Uzbekistánem.“

Došlo i k sehrání situace, při níž Kraus představoval nespokojeného hosta, který dělá rozruch a MMA válečník se jej snažil uklidnit. Při této scénce publikum vybuchovalo smíchy. Obzvlášť v okamžiku, kdy moderátor vykřikl: „Ne*er boha!“

Ke konci rozhovoru došlo k předzápasovému stare downu, kdy si bojovníci hledí do očí tváří v tvář. V případě „souboje“ Muradov vs. Kraus došlo na střetnutí čelo na čelo.