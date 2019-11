Pudilová zná další soupeřku v UFC. Vyzve o šest let starší Američanku | iSport.cz

Pudilová se v UFC zatím představila šestkrát a připsala si dvě výhry a čtyři porážky. Proti Kishové se bude snažit ukončit sérii tří proher, zároveň půjde o poslední zápas smlouvy, kterou má s organizací uzavřenou.

Kishová v UFC bojovala čtyřikrát, po úvodních dvou vítězstvích dvakrát prohrála.

Now we are official for my next fight against Justine Kish! January 25 UFC Fight Night 166. Let’s go! #ufc #mma #teampudilova #goldfingers_prague #hayashi #syntech pic.twitter.com/qb85c0Z9wa