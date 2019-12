Brutální finiš v UFC, rozervaný ret 4 sekundy před koncem: Nevypadám teď moc sexy | iSport.cz

Zkušený Overeem se proti dosud neporaženému Rozenstruikovi předvedl dobře, první tři kola jasně patřila jemu. Jenže rodák ze Surinamu si počkal na svou chvíli v samém závěru. Bojovník přezdívaný „Bigi Boy“, který by podle názorů většiny zápas jinak prohrál na body, trefil v pátém kole Overeema dokonale mířenou pravačkou a pouhé čtyři sekundy před koncem zápasu poslal nizozemského soupeře k zemi a mohl slavit vítězství.

Rozenstruik with the BIG right hand ‼️🇸🇷#UFCDC results: Jair Rozenstruik def. Alistair Overeem via knockout (punch) – Round 5, 4:56.



Rozenstruik remains undefeated and improves to 10-0.



