Muradov exkluzivně po super výhře v UFC: Hák jsem si připravoval doma | iSport.cz

Machmud Muradov dorazil do arény na svůj druhý zápas v UFC. • Jakub Otava

Machmud Muradov byl před zápasem na galavečeru UFC on ESPN ve Washingtonu v dobré náladě. Fotka byla pořízena před odjezdem do arény. • Jakub Otava

Nekompromisní výkon, za který si dokonce vysloužil bonus večera, tedy 50 tisíc dolarů (přes 1,1 milionu korun). Tak dopadl druhý zápas Machmuda Muradova v UFC. Uzbek žijící v Česku v sobotu vstupoval do prvního duelu turnaje UFC on ESPN 7 ve Washingtonu a soupeře Trevora Smithe sestřelil pravým hákem tak, že Američanovi vyletěl z pusy chránič zubů. Lepší scénář bitvy snad ani být nemohl.

Stoupá stále výš a výš, přesto je nadále pokorný a děkuje všem, kteří jej podporují. Machmud Muradov se v UFC zabydluje neuvěřitelně rychle, druhý souboj, a hned knokaut večera. Co víc si přát. Uzbek milující Prahu navíc stále vstupuje do klece i s českou vlajkou a reprezentuje tak dvě země.

Jak hodnotíte druhý zápas v UFC?

„Skvěle! Měl jsem na přípravu delší dobu než minule a bylo to vidět. Po prvním zápase mi všichni říkali, že nemám fýzu. Všichni vždycky hodnotí z domova, to je jednoduché, ale v zápase je to jiné. Poprvé jsem neměl tolik času, teď jsem se připravoval víc než tři týdny a nebyl jsem vůbec unavený. Připravoval jsem si ten hák a vyšlo mi to.“

Takže ukončení jste takhle plánoval?

„Ano, ano. To byla příprava z domova. (směje se) Pracovali jsme na tom v Polsku, měl jsem vyšší sparing partnery a v souboji to fungovalo. Na Oktagonu 14 v Bratislavě jsem takhle taky vypnul soupeře. Stejně to vyšlo i teď.“

Napadlo vás vůbec, že byste mohl předvést takový výkon a připsat si bonus za KO večera?

„Mě hlavně překvapilo, že v druhém kole bych ho uškrtil, kdyby neskončilo. Uškrtit zemaře. (směje se) Nikdy se nepřipravuju nějak speciálně. Jdu do zápasu s chladnou hlavou a poslouchám trenéry, protože ti od klece vidí, co je pro mě nejlepší.“

Bylo pro vás jiné zápasit v Americe?

„To je mi úplně jedno. Jsou tu skvělí lidi a fanoušci, užívají si to, i když jsem šel ke kleci nebo po zápase do šatny, tak jsem viděl, jak si to užívají. Ale opravdu mi je jedno, kde zápasím, hlavně ať mi dají víc času na přípravu a jsem spokojený.“

Jak dlouhá příprava je pro vás ideální?

„Osm týdnů až dva a půl měsíce.“

Dostal jste určitě už hodně vzkazů od fanoušků, že?

„Jo jo, přišlo mi mnoho zpráv. Lidé dávali hodně fotek a komentářů na sociální sítě. Někdo mi sice říká, že jsem byl nervózní, ale Monster (trenér Petr Kníže) ví, že to tak není. Nikdy nejsem nervózní, vím, proč vše dělám a proč jsem tady. Do UFC jsem chtěl vždy. Všem z celého srdce děkuji, každému fanouškovi i kritikovi. Jsem vděčný rodině v České republice i v Uzbekistánu, mé přítelkyni, která mě vždy podporuje. Děkuji svému týmu, který je tady se mnou, tedy Petr Kníže, Jakub Otava, Lukáš Bárta, Andrzej Koscielski. Díky kluci! Dorazilo sem i mnoho fanoušků, a toho si vážím, jsem šťastný člověk, který si užívá život, žiju svůj sen.“