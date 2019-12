Muradov zazářil v UFC! Smithe ve třetím kole knokautoval | iSport.cz

Machmud Muradov dorazil do arény na svůj druhý zápas v UFC. • Jakub Otava

Machmud Muradov byl před zápasem na galavečeru UFC on ESPN ve Washingtonu v dobré náladě. Fotka byla pořízena před odjezdem do arény. • Jakub Otava

Knokaut jako hrom! Uzbecký bojovník Machmud Muradov si po dominantním výkonu připsal druhé vítězství v UFC a první způsobem KO. Na turnaji UFC on ESPN 7 ve Washingtonu tvrdě ukončil minutu před koncem střetnutí Američana Trevora Smithe pravým hákem. „Dejte mi dva měsíce na přípravu a ukážu vám silného Uzbeka,“ smál se v pozápasovém rozhovoru.

Nekompromisní výkon se sladkou tečkou na závěr. Při knokautu, který Machmud Muradov uštědřil Trevoru Smithovi, zavládlo v hale opravdové nadšení. Američanovi vyletěl chránič zubů téměř přes celou klec. „Wow, pěkný highlight,“ prohlásil Uzbek, když po zápase viděl v opakovaném záběru rozhodující úder.

„Dejte mi dva měsíce na trénink a jsem připraven zápasit znovu, o prvním duelu jsem věděl dva týdny, teď tři. Dejte mi dva měsíce a ukážu vám silného Uzbeka,“ pokračoval s uzbeckou i českou vlajkou přes rameno.

Nutno říct, že i kdyby se vítězi nepodařilo souboj ukončit, pravděpodobně by se radoval i tak, jelikož v celém souboji dominoval.

Před nástupem do klece Muradov klasicky poklekl a pomodlil se. Střet začal docela takticky svázaně, pouze se boxovalo. Uzbek se však lépe pohyboval a občas dobře trefil, jediné zpomalení nastalo po minutě, když si musel vzít vynucenou přestávku, jelikož jej soupeř kopl do intimních míst. Kolo uzavřel po svém, naskočeným kolenem, které protáhl v kop do brady.

Druhá pětiminutovka už byla o poznání živější, úderů i kopů létalo mnohem více, pořád však zasahoval zejména Muradov. Do repertoáru přidal rány mířené na tělo Američana. Na konci kola ztratil Smith rovnováhu, a uzbecký bojovník se na něj hned vrhnul a nasadil škrcení, které nedokončil nejspíš pouze kvůli gongu oznamujícímu konec. Jak málo chybělo k vítězství ukázal sám Muradov s úsměvem na tváři gestem prsty.

Poslední dějství se neslo v podobném duchu, jako dvě předešlá. Dominance oblíbence českých fanoušků ještě narůstala, neustále trefoval pravou zadní, která se nakonec stala osudnou.

Sympatický bijec z Uzbekistánu tak rozšířil sérii vítězství v řadě na třináct. Uvidíme, co jeho cesta UFC nabídne dál.