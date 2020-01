Zápas o všechno! Pudilovou v UFC čeká Američanka, jde o její budoucnost | iSport.cz

Zápas o vše. Pro Lucii Pudilovou by mohla prohra v následujícím duelu s Justine Kish skutečně znamenat odchod z nejslavnější ligy světa, kam se jen těžko vrací.

Česká bojovnice totiž už nastřádala tři prohry v řadě. A z celkových šesti zápasů ve „zlaté kleci“ uspěla jen ve dvou. Šanci na reparát ale dostala proto, že vždy předvádí perfektní bojovnost, kterou UFC umí ocenit.

Možná i proto ji byla do dalšího souboje vybrána soupeřka, kterou by měla zvládnout přemoci. Američanka Kish zápasila naposledy před dvěma roky a dvakrát za sebou prohrála.

„Pro Lucku je to dobrý souboj. Nastupuje proti Kish, která je sice komplexní a její asi nejsilnější stránkou je klinč,“ říká André Reinders trenér a bývalý zápasník. „Ale myslím, že to tempo, které Lucka obvykle v zápase nastolí, by Američance nemělo vůbec sedět. A pokud si Lucka udrží distanc, dokáže bojovat na dálku a využije délky svých rukou, měla by vyhrát. Věřím tomu, že zvítězí a to i před limitem.“

Pudilová má opravdu předpoklady k tomu, aby svou dnešní bitvu v hlavním městě Severní Karolíny zvládla. Ale nelze rozhodně říci, že se jedná o dopředu jasný duel.

„No, papírově by na to mít Lucka měla. Je vyšší, delší a zvítězila nad zápasnicí Ji Yeon Kim, která Kish porazila,“ tipuje český bojovník Patrik Kincl. „Na druhou stranu poslední soupeřka Lucky Antonina Ševčenková ukázala, kde má Lucka největší slabinu, a toho může chtít Kish využít. Schopnosti v boji na zemi na to určitě má,“ dodává Kincl.

Příbramská střela, jak se pětadvacetileté válečnici přezdívá, nastoupila v posledním střetu proti Ševčenkové z Kyrgyzstánu v srpnu loňského roku v perfektní kondici a udávala často tempo bitvy. Přesto ji nakonec o deset let starší rivalka přemohla škrcením ve druhém kole.

Pudilová s Ševčenkovou si ale vysloužily bonus za nejlepší zápas celé akce. Každá z nich si tak na konto připsala odměnu ve výši 50 tisíc dolarů. Odměna pro poraženou Češku tak činila 1 milion 140 tisíc korun. Milionovou odměnu přitom dostala už podruhé. I v předchozím případě to ale bylo po porážce.

V dnešní bitvě si však potřebuje Pudilová připsat výhru. Kdyby neuspěla, bude se patrně muset ohlédnout po novém angažmá. O talentovanou zápasnici by však jistě byl zájem v dalších světových federacích nebo i na domácí scéně.