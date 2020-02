Procházka o souboji Jonese. Kdo by ho mohl ohrozit? No přece já! směje se | iSport.cz

Skromnost stranou. Před pár týdny podepsal Jiří „Denisa“ Procházka smlouvu s nejslavnější MMA ligou světa a hned odvážně prohlásil, že by se nebál bojovat s někým z top desítky polotěžké váhy. Nyní ještě přitvrdil. „Určitě!“ odvětil český samuraj okamžitě na otázku, zda by si věřil i proti králi divize Jonu Jonesovi, jenž doposud nebyl poražen.

Jak podle vás souboj Jones vs. Reyes dopadne?

„Buď to bude veliké překvapení, to by ale Reyes musel Jonese zaskočit něčím šíleným, neočekávanou věcí, nebo král trůn obhájí. Na něj se nemůže jít s nějakou klasickou strategií. Protože on takové věci dokáže číst a dává si pozor. Je v tomhle směru neuvěřitelně chytrý.“

Kde vidíte silné stránky obou bojovnků?

„U Reyese bezprostřednost a bombu. V případě Jonese právě to, že nikam nespěchá a dokáže souboj ukončit jak v prvním, tak na konci pátého kola. Takže si na svou chvíli umí počkat. Čím bude zápas delší, tím víc bude směřovat ve prospěch Jonese.“

Jones je králem polotěžké divize, do které jste nedávno vstoupil.

„Já ho ohromně uznávám. Je to ukázkový technický zápasník. Ale co se týká jeho osobnostní stránky, tam je to horší. Myslím tím například dopingové kauzy. To prostě zamrzí. Tím sám sebe v očích lidí sráží někam, kde být nemusel. Každý má holt svoje.“

Troufl byste si proti němu bojovat už teď?

„Určitě! Je to totiž tak, že čím větší je přede mnou výzva, tím víc se dokážu vypumpovat proti danému soupeři a udělat vše, abych ho porazil.“

Vzhledem k tomu, že jste s ním měl možnost spárovat, jak nepříjemné je jeho mimořádné rozpětí paží?

„To byla při sparingu skutečně jedna z jeho velikých předností. Cítil jsem, že je všude. Ale měl jsem na něj zase silově a tím jsem se snažil vyrovnat technickou nevyspělost.“

Našel byste v polotěžké váze někoho, kdo by ho mohl ohrozit?

„No sebe! (směje se) Ale jinak… Asi tam nevidím nikoho, kdo dokáže udělat takový kolotoč. Možná Švéd Alexander Gustafson, který teď ale nezápasí. Ten, když se dostane do správného zápasového módu, kdy nepřemýšlí, jede a vraždí, tak je strašně nebezpečný.“

Hodně lidí kritizovalo Jonesův poslední zápas s Brazilcem Thiagem Santosem, tvrdili, že už to není, co bývalo.

„Bylo to od něj až moc opatrné, to je pravda. Thiago Santos naopak ukazoval překvapivé chvilky, což se mi na něm právě líbilo. A dokázal bojovat i přes handicap, měl zraněná kolena. Od Jonese to bylo… Jak to říct? On je někdy tak strategický typ, až je to nepříjemný na oči.“