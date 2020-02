Lucie Pudilová končí v UFC!? Bojovnice je na seznamu propuštěných | iSport.cz

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Ačkoliv Lucie Pudilová měla v utkání několik výborných momentů, na vítězství to nestačilo • Pavel Mazáč (Sport)

Lucii Pudilovou hnala za vítězstvím vyprodaná aréna, na výhru to však nestačilo • Pavel Mazáč (Sport)

Lucie Pudilová se v pražské O2 aréně srdnatě rvala, na vítězství to ale bohužel nestačilo • Martin Sekanina (Blesk)

Lucie Pudilová vs. Justine Kish na UFC FIGHT NIGHT 166 • UFC přenos

Česká bojovnice se už delší dobu pohybovala na hraně. Již po prohře s Antoninou Ševčenkovou se spekulovalo, zda nepůjde o konec Lucie Pudilové v UFC.

Po dalším neúspěchu v souboji s Justine Kishovou to však vypadá, že už se opravdu čas příbramské rodačky naplnil. „Po pár aktualizacích to vypadá (není to však jisté), že tito zápasníci už nefigurují v UFC,“ napsal na Twitter americký novinář Zane Simon.

Mezi třinácti jmenovanými na seznamu se nachází právě také Lucie Pudilová. Web MMAJunkie poté potvrdil osm odchodů z tohoto seznamu, o Češce se však nezmínil.

Pudilová se poprvé představila v UFC v březnu roku 2017. „V noci došlo k naplnění mých snů. Tři roky zpět jsem si tento cíl spolu s trenérem Láďou Erdelyim vytyčila, a začali jsme tvrdě pracovat a dřít. Mohu potvrdit, že jsem podepsala kontrakt s UFC,“ oznámila kariérní posun s obrovským nadšením.

Talentovaná válečnice naskočila do věhlasného oktagonu s bilancí 6-1 a ačkoli v premiéře prohrála, předvedla perfektní duel. Poté přišla dvě vítězství a následně nelichotivá šňůra čtyř neúspěchů, která se jí nejspíš stala osudnou. V každém střetu se však Češka prezentovala atraktivním a vyrovnaným bojem, což jí vyneslo dva bonusy za zápasy večera.

Na trnité cestě chyběla mladé reprezentantce trocha štěstí. U většiny jejich střetů totiž do poslední vteřiny nebylo jasné, komu rozhodčí zvednou ruku. Minimálně ve dvou případech by se nikdo nemohl divit, kdyby vítězství nezískala soupeřka, ale Pudilová. S bilancí dvou výher a pěti porážek se však v UFC dá udržet pouze s velikým štěstím. Neúspěch se v první lize prostě neodpouští ani atraktivním válečníkům.

Příbramská střela však nemusí zoufat, v pětadvaceti letech je ještě stále téměř na začátku kariéry, navíc je její jméno ve světě už docela známé. Možností by tak mělo existovat několik. Druhá největší organizace Bellator, ženská jednička Invicta nebo domácí Oktagon? To je pár z mnoha asociací, které by mohly o Pudilovou stát.