Bojovnice z UFC otevřeně o zranění: Tenhle sport změní vaše tělo i mysl | iSport.cz

Bývalá šampionka uznala, že výrazná zranění jsou pro ni jako pro extrémně čistotnou a esteticky založenou osobu velkou překážkou. „Jsem velmi čistotná osoba, záleží mi na vzhledu,“ přiznala v podcastu Eurobash pod záštitou MMAfighting.com. „Starám se o oblečení, sprchuji se čtyřikrát, pětkrát denně! Jsem prostě holka, takže nesnáším, když vypadám takhle, ale to je cena, kterou musíme zaplatit. Vím, že jsem v chlapském sportu, i když si nemyslím, že ve svobodném světě 21. století jsou sporty jen pro muže a jiné jen pro ženy,“ doplnila.

Jedrzejczyková dobře ví, že taková zranění k jejímu povolání patří. „Každá práce má svou špatnou stránku. Nesnáším to, chci se starat o svoje zdraví. Tenhle sport změní vaše tělo, mysl, to, jak vypadáte a jak chodíte. Stálo mě to mnoho obětí. Pořád jsem žena, pořád chci být atraktivní. A v budoucnu chci být matka, tak se vždycky chci starat o svoje zdraví,“ zdůraznila. Doplnila zároveň, že v nejlepší MMA organizaci světa je o ni vždy postaráno.

„V UFC máte všechno, vždy se o nás dobře starají. Mám za sebou rentgen, ultrazvuk, všechno. V Polsku jsem navštívila plastického chirurga a podstoupila malou proceduru ucha. Všechno s mojí hlavou je v pořádku,“ ujistila.

Navzdory vážnosti zranění brala Joanna svůj stav s humorem. „Pořád mám nějaké šrámy, ale celou dobu se směju těm vtipům, co z našeho boje vyplavaly na internet. I když jsem se pak odřízla od sociálních sítí, stále jsem se smála. Ale musím vám říct, že den po zápasu jsem kvůli tomu otoku nemohla pořádně vidět na levé oko. Po dva dny jsem z něj viděla jen na pět procent. To bylo drsné,“ sdělila.