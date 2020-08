Procházkův trenér o odchodu šampiona i nejisté další bitvě: Jsme bez soupeře

Pátá pozice v žebříčku polotěžké váhy UFC. Zní to skvěle, ale Martin Karaivanov, trenér českého samuraje Jiřího Procházky, z toho úplně nadšený není. „Ano, jsme pátí, ale je to taková výhra nevýhra. Prostě to není vybojované,“ říká kouč. Navíc si postěžoval, že na obzoru v současnosti není žádný vhodný soupeř.

Království bez vládce. V takové situaci je v současné době polotěžká divize UFC. Dosavadní šampion Jon Jones dal totiž svůj pás k dispozici a přestoupil do těžké váhy. Pro mnoho domácích fanoušků celkem zklamání. Kdo by jednou nechtěl vidět jeho bitvu s českým válečníkem číslo jedna, Jiřím Procházkou. Ale nikdy neříkejte nikdy, jak upozorňuje i Procházkův trenér Martin Karaivanov.

Co říkáte na přechod šampiona polotěžké divize Jona Jonese do těžké váhy?

„Myslím, že to divizi prospěje, celkově se uvolní. Čekalo se už dlouho na nějakého pořádného vyzyvatele Jonese. On si tam pořád dál trůnil a v podstatě se nic moc nedělo. Teď, jak uvolnil titul a odešel, se stavidla uvolnila a první šestka osmička bojovníků dostala nový náboj. Začne se to tam pěkně motat.“

Takže se zvýší atraktivita divize.

„Ano, Jones hodně vyčníval, jinak jsou bojovníci v top desítce vyrovnaní.“

A není vám trochu líto, že se s takovou legendou Jiří Procházka nejspíš nikdy nestřetne?

„Nelze říct, že nikdy. Nevíme, co bude za rok za dva. Přesně, jako to kdysi udělal Georges St-Pierre, může Jones jednou ohlásit návrat. Bude to z povzdálí pozorovat, jak se tam vše mydlí, přijde a řekne: Kluci, tak jsem zpátky, a pojďte mi ukázat, kam jste se za ty roky posunuli.“

Jiří se tak znovu posune o příčku výš v polotěžké divizi…

(vskočí do řeči) „To je na jednu stranu hezký, že to bude bez boje ze sedmičky na pětku. Ze sportovního hlediska, nebo spíše pocitového, bychom však byli radši, aby nám zůstala sedmá pozice. Respektive, sice nám štěstí nahrává, jsme pátí, ale nebereme to tak, že bychom byli pátí i výkonnostně. Poskočili jsme jen díky odstoupení dvou zápasníků. Ano jsme pátí, ale prostě to není vybojované.“

Poprvé se Jiří posunul odchodem Coreyho Andersona. Třicetiletého Američana, který byl hodně zmiňovaný, jako příští soupeř vašeho svěřence. Mrzí vás, že k souboji nakonec nedojde?

„No, byl to typ soupeře, s nímž jsme se chtěli prověřit. A když odešel, udělal nám celkem čáru přes rozpočet. Protože musíme čekat na to, jak dopadnou zápasy před námi, a potom teprve začít modelovat další cestu. Teď jsou všichni zápasníci v žebříčku před námi obsazení. O titul se spolu střetnou Dominick Reyes a Jan Blachowicz, je tam souboj Thiago Santos vs. Glover Teixeira a v současnosti pátý Anthony Smith jde s osmým Aleksandarem Rakicem. Pak je sedmý Volkan Oezdemir, kterého jsme porazili, a následují pozice devět a deset, s nimiž nám zápas nedává moc smysl.“

Trochu patová situace.

„Ano, není žádný soupeř, se kterým bychom mohli nastoupit, a nějak by nás posunul.“

A už se o zápase s někým, kdo je v žebříčku za Jiřím, jednalo? Nabízelo vám to UFC?

„Ne, řešil se jenom zápas s Andersonem. Nejprve nám řekli, že on do toho nepůjde, aby poté oznámil, že v UFC končí a odchází do Bellatoru.“

Tedy žádný tlak?

„Ne, jenom byla vůle, aby Jiří nastoupil co nejdříve.“

Jistou dobu propíraný zápas s jedenáctkou Johnnym Walkerem byl tak jen přáním fanoušků?

„Přesně. Ze strany UFC tohle jméno nepadlo. Bylo to jen přání diváků, že by se jednalo o hezký duel kvůli střetu dvou zajímavých stylů. Ale nás by to nikam neposunulo, bylo by to jen veliké riziko.“

Pokud to shrneme, další soupeř na obzoru není.

„Bohužel, musíme čekat. Ještě je tu jedna šance, s níž trochu kalkulujeme, že se připravíme na září, pro případ, že by někdo vypadl. Abychom byli schopni okamžitě nastoupit a nahradit ho. To je naše současná strategie, být ready na září. Buď na duel Reyes vs. Blachowicz nebo Santos vs. Teixeira, případně pak Smith vs. Rakic. Musíme být zkrátka připraveni, kdyby náhodou někdo nemohl nastoupit třeba kvůli zranění.“

V jaké je teď tedy Jiří fázi přípravy? Na sociálních sítích ukazoval, že si nedávno užíval zaslouženého odpočinku v Řecku.

„Ano, vzhledem k tomu, že byl v top přípravě, dal si oraz. Teď se nejprve vrhne na silovou přípravu, později budeme rozvíjet techniky, lapy a podobně.“

Chystáte se vyrazit na kemp do zahraničí?

„Zatím jsme to úplně neřešili. Přece jenom se to okolo korony znovu mele, v tomto směru nic v plánu není. Uvidíme.“

Na začátku jste kvitoval Jonesův odsun z polotěžké divize. Co podle vás znamená jeho příchod pro těžkou?

(pousměje se) „Určitě to přinese nový způsob boje. Mohl by být daleko atletičtější a dynamičtější než ti těžkotonážníci. A uvidí se, jestli váhový rozdíl bude hrát ve prospěch silnějších a těžších. Nebo zda váha nebude hrát roli, ale spíše chytrost, rychlost a přesnost.“

A tipujete, že si Jones pás těžké váhy přivlastní?

„Myslím, že jo.“

I kdyby se střetl s někým, jako je ranař Francis Ngannou?

„Jo, ten má starty na divočáka. Super. Pokud však Jones zachová klid, vykontruje a vytrefuje ho, myslím, že ta živočišná síla nebude slavit úspěch. Bude se jednat o hodně zajímavé měření.“

