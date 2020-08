Procházkovi odpadl potenciální rival! Anderson podepsal s konkurencí | iSport.cz

Svalovec Jiří Procházka ví, kam to chce dotáhnout • Barbora Reichová (Sport)

Další posun v žebříčku? Dost možná. Jiří Procházka se momentálně nachází na sedmé pozici polotěžké divize UFC, brzy by však mohl poskočit ještě o příčku výš. Čtyřka váhy do devadesáti tří kilo totiž z nejslavnější ligy odchází. Corey Anderson podle uznávaného novináře Ariela Helwaniho podepsal několikazápasový kontrakt s konkurenční organizací Bellator MMA.

O soupeře míň. Přitom to vypadalo, že zrovna Corey Anderson by mohl být tím, kdo se jako další postaví českému samuraji Jiřímu Procházkovi. Novináři ESPN Arielu Helwanimu ale několik zdrojů potvrdilo, že Američan přechází do druhé největší zámořské organizace Bellator MMA. Třicetiletý válečník měl přitom s UFC platnou smlouvu, před nedávnem však požádal, aby jej asociace propustila.

Rodák z Illionis se do nejslavnější ligy dostal hned po absolvování tří profesionálních soubojů. Pod vlajkou amerického giganta pak odzápasil patnáct duelů, v deseti z nich uspěl. Velké pozornosti se těšil zejména loňského listopadu, když porazil Brazilce Johnyho Walkera a přidal tím čtvrtý úspěch v řadě. Poté jej však knokautoval polský válečník Jan Blachowicz.

Anderson je považován za výborného wrestlera, jeho boj na zemi je na velmi vysoké úrovni. Na druhou stranu je možná i trochu škoda, že z UFC odchází, ze špičky polotěžké divize má totiž možná nejmenší odolnost. Už čtyřikrát v kariéře byl knokautován, kdyby tak došlo na střet s Procházkou, dost možná by jej k zemi poslaly i tvrdé rány sedmadvacetiletého Čecha.