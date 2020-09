Slovensko má prvního bojovníka v UFC! Brutální věc, říká trenér Végh

Obrovský úspěch pro Ľudovíta Kleina i celou slovenskou MMA scénu. Dočkala se totiž prvního zástupce v UFC. Pětadvacetiletý Slovák zaujal největšího obra mezi organizacemi sedmi výhrami v řadě, když poslední tři ukončil tvrdými knokauty. S bilancí šestnácti vítězství a dvou porážek tak dostává šanci poměřit se s bojovníky světové špičky.

„Je to brutální, historický moment! Už nikdy to nikdo nevymaže z historie,“ okomentoval úspěch svěřence Attila Végh. „Když jsem ho poznal jako kluka, viděl jsem, že má obrovský talent a možnost, že udělá pořádky v UFC. Byla to těžká cesta, ale on tam patří.“

Végh neskrýval radost, že i on má obrovskou radost z pokořeného milníku svého bojovníka a podle svých slov si splnil trenérský sen. O soupeři však bohužel prozatím musí mlčet.

Vzhledem k tomu, že slovenský bojovník se na duelu dohodl deset dní před turnajem, je však pravděpodobné, že bude zaskakovat za někoho, kdo musel odstoupit. O žádném bojovníkovi ve Slovákově váhové kategorii, jež byl na turnaji oznámen, však zahraniční média v souvislosti s odstoupením neinformovala.

Premiéru si Klein odbyde na očekávaném turnaji UFC 253, kde proběhnou dvě titulové bitvy. Israel Adesanya si to rozdá s Paulem Costou o pás šampiona střední divize a Dominick Reyes s Janem Blachowiczem o uvolněný titul polotěžké váhy.

