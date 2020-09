Dvořák o zákulisí UFC: morfium, rádce z NHL a notebook na limuzíně

David Dvořák při nástupu do druhého zápasu v UFC • Nova Sport 2

Skvěle sehraná parta. David Dvořák vyhrál i druhý zápas v UFC a rozhodně za to může děkovat i svému týmu, který jej na cestě za dalším triumfem doprovázel. Krom hlavního trenéra Patrika Kincla mu pomáhali i Jan Maršálek a Jakub Kašpar. Úspěšná čtveřice navštívila redakci deníku Sport a promluvila o zážitcích v Las Vegas. „Hodili mi tam deset miligramů morfia, takže jsem se dostal hned do úplně zvláštního stavu,“ zavzpomínal na okamžiky po výhře Dvořák.

I po sedmnáctihodinové cestě z Las Vegas do Prahy měl David Dvořák skvělou náladu. A není divu, podruhé se vracel vítězně z UFC. Po několika rozhovorech hned u terminálu letiště zamířil osmadvacetiletý bojovník s parťáky do redakce deníku Sport, kde je přivítal i šéfredaktor Lukáš Tomek.

„Cítím se dobře, je to další vítězství, další krok pro naši zem. Zase jsme ukázali, že Češi umí zápasit,“ shrnul své pocity Dvořák. Později ale připustil, že výkon mohl být ještě lepší. „Byl prostor na to, pokusit se ukončit zápas před limitem. Já jsem to prostě neviděl, trenéři ano. Mohl jsem prý více pracovat s timingem, i pohyb mohl být trochu jiný.“

Hlavní kouč Patrik Kincl byl ale s představením svěřence a kamaráda v jedné osobě spokojen. „Byli jsme tak připravení, řekli jsme si, co pojedeme. Bavili jsme se o tom s týmem, ti to nahazovali mně, já Davidovi a David to zase nahazoval na svého soupeře,“ přiblížil.

Český triumfátor, který má na kontě už patnáct výher v řadě, pak zavzpomínal na zážitky z města hazardu. Místo vítězné pařby ve Vegas ho ale po zápase čekal odvoz do nemocnice. „Ptali jsme se, jestli nemají něco na bolest. Čekal jsem nějaký ibalgin, ale hodili mi tam deset miligramů morfia, takže jsem se hned dostal do úplně zvláštního stavu. Neměl jsem vůbec žádné emoce, radost zmizela, ležel jsem vykydlej… Ale v pohodě,“ připomněl s úsměvem Dvořák. „Potom mi ale někdo řekl, že ve Vegas jsou ty nejhorší nemocnice na světě. Tak si s tím dojdu ještě tady pro jistotu k doktorovi.“

Jinak ale bude na metropoli Nevady vzpomínat jen v dobrém. „Dokonce se nám stalo, že nás pár lidí na ulici poznalo, což je paráda.“

Na místě byl skvělým rádcem a průvodcem i hokejista NHL Tomáš Nosek, který jim pomáhal s dopravou a později s ním i oslavili vítězství.

Když Dvořáka odvezli do nemocnice, týmoví parťáci na něj čekali na parkovišti s řidičem limuzíny, který se ukázal jako veliký fanoušek UFC. Na střechu auta dal totiž notebook, na němž zhlédli zbytek zápasů turnaje UFC Fight Night 178.

„Přišli se dívat i lidi z dalších limuzín,“ připomněl další týmový kolega Jakub Kašpar. „Jo jo, tam pořád vozili nějaký zrakvený lidi,“ doplnil ho poslední člen party Jan Maršálek.

A jak se týmu složenému z gymů All Sports Academy a Top Atlet líbilo znovu v UFC? „Masakr, jak se dokážou přizpůsobit současné situaci,“ zhodnotil Kincl. „Všechno mají ohromně našlapaný, vědí přesně, kde má kdo místo, kdy jde kdo na váhu, odvozy z haly… Je vidět, že mají vše neuvěřitelně vymakaný.“

Dvořák také přiblížil, jak o něj bylo skvěle postaráno. Měl vlastní rozcvičovací místnost před zápasem, kde krom týmu byli ještě asi další čtyři lidé, kteří na vše dohlíželi a starali se o něj. „Kontrolují i to, jestli mám na sobě, co mám mít. Černý spodní prádlo nebo aby u suspenzorů náhodou nebyla nějaká barevná šňůrka, která by neladila. Na chrániči na zuby jsem měl například nápis, ten mi přebarvili.“

Maršálek navíc připomněl moment, který na ně udělal veliký dojem – projev Dany Whita k zápasníkům. „Říkal, že hned jak tahle situace začala a všechny sporty se zavíraly, on prý věděl, že to dokážou a UFC pojede dál.“

Motivační proslov prezidenta UFC prý dodal všem přítomným energii. „Jeho slova mě fakt chytla, nabudila,“ uvedl Dvořák. „Když jsme tam přišli, byli všichni trochu skleslí, unavení, a pak bylo vidět, jak ožívají. Opravdu dobře to na mě zapůsobilo. Skvělý řečník, motivátor.“