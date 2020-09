Dvořák po výhře v UFC: Odvezli mě do nemocnice, nemohl jsem chodit

David Dvořák při nástupu do druhého zápasu v UFC • Nova Sport 2

Zaznamenal fenomenální úspěch. David Dvořák na sobotním turnaji UFC Fight Night 178 v Las Vegas přemohl Američana Jordana Espinosu na body a připsal si druhou výhru v nejslavnější asociaci. Při precizním výkonu ze sebe nechal v kleci naprosto vše. „Hned po zápase mě transportovali do nemocnice, protože jsem tam nohou pálil přes všechno a hodně jsem si ji nakopal,“ pronesl osmadvacetiletý bijec, který si naštěstí z duelu žádné vážnější zranění neodnesl.

České MMA se stále častěji připomíná divákům po celém světě. Reprezentanti domácí scény zvládli posledních pět soubojů v nejprestižnější organizaci. Dvakrát zvítězil Machmud Muradov, jednou Jiří Procházka a v sobotu v noci si druhou výhru připsal také David Dvořák.

„Ohromně si vážím podpory, kterou od všech dostávám. Pořád dostávám nějaké zprávy a moc to pro mě znamená. Vyhráli jsme tam všichni společně,“ poděkoval bojovník muší váhy fanouškům na sociálních sítích. „Zápas jsem si užil, bylo to parádní. Celý tým mi pomáhal, podporoval mě, bylo to skvělý.“

Dvořák předvedl takřka bezchybný výkon. Perfektně dodržel stanovenou taktiku a nenechal se ničím zaskočit. Jako jediné negativum tak může vnímat pár šrámů v obličeji a pořádně nateklou holeň. „Hned po zápase mě transportovali do nemocnice, protože jsem tam nohou pálil přes všechno a hodně jsem si ji nakopal,“ vysvětlit osmadvacetiletý válečník, proč po vítězství neabsolvoval rozhovor. „Musel jsem hned na rentgen, jestli ji mám v pohodě, protože prostě nemohl sám odejít, ale noha je v pořádku, není zlomená,“ pokračoval.

Českému bijci tak nic nebrání vrátit se po zaslouženém odpočinku zpět do tělocvičny. Druhé vítězství mu vyslouží další posun v žebříčku a v příští bitvě už by mohl vyzvat někoho z první desítky.