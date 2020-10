Nejlepší knockout v historii UFC?! Z Američana je hvězda, Cormier nevěřil

Neexistuje lepší způsob, jak ukončit zápas, než knockoutem. Když to navíc uděláte v takovém stylu jako Joaquin Buckley, trefili jste jackpot. Američanův souboj s Impou Kasanganayem se nedostal ani na hlavní kartu turnaje UFC Fight Night 179, stejně se ale po galavečeru nebude mluvit o ničem jiném.

Rozhodující úder, kterým ukončil Buckley zápas, trefil přesně po dvou minutách druhého kola. Snažil se soupeře kopnout do žeber, ten mu jej však zachytil, tak se Američan odrazil, otočil a druhou nohou orazítkoval Kasanganayovu bradu. Do té doby neporažený bojovník strnul a skácel se k zemi.

Podobné ukončení nejslavnější organizace nepamatuje. A následoval nejen výbuch emocí přímo v oktagonu, ale také na sociálních sítích.

„Tak tenhle úder. Jasných 50 000 dolarů,“ nepochyboval například šampion střední váhy Israel Adesanya a odkazoval na to, že Buckley musí dostat bonus za výkon večera. „Bože! Dejte tomu chlapovi 100 000 dolarů za takový knockout,“ navrhoval Henry Cejudo zvýšení bonusu. „No, už jsem v MMA viděl různé věci, ale tohle je možná nejšílenější KO vůbec!!!“ reagoval také bývalý dvojnásobný držitel titulových opasků Daniel Cormier.

I mean I’ve seen some shit in mma, but that may be the craziest knockout ever!!!! Dude got some bonus money coming his way!!!!