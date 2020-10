Super kop, co ohromil svět. Asi největší paráda. Zatím, říká Kincl

V kleci už zažil z pozice bojovníka nebo trenéra leccos, s ničím podobným se však v zápase nesetkal. Patrik Kincl patří k technicky nejzdatnějším bojovníkům v České republice. Duel dokáže opanovat jak v postoji, tak na zemi.

Do oktagonu však nikdy nevstoupil s úmyslem ukončit soupeře podobně jako Joaquin Buckley. Natrénovat úder a použít jej pak účelně v boji jsou totiž podle něj dvě rozdílné věci.

Zažil jste někdy v zápase nebo na sparingu něco podobného?

„V zápase ne, ale na sparingu to kolikrát lítá podobně. Občas si nás na trénink nohou bere Josef Petruška, bývalý reprezentant v taekwondu. No a když má slinu, tak tam hází podobný věci. Divím se, že to ještě takhle nedopadlo.“

O jak obtížný kop se jedná, co se týče správného provedení?

„Z pohledu začátečníka nevím, ale zkušený zápasník tohle technicky zvládne natrénovat celkem brzy. Otázka je, kdy to dokáže použít v zápase. Tam je potřeba mít tuhle techniku opravdu nakopanou, chytit ideální načasování a nastavit si soupeře, jak potřebuje. Existuje tolik parametrů. Plus když přidáme wrestling a zem, tak je klidně možné, že už to Buckley takhle skvěle nikdy netrefí. Uvidíme.“

Trénují zápasníci podobné techniky často?

„Těžko říci, neznám samozřejmě všechny zápasníky. Nicméně tipuji, že po tomhle KO, které obletělo svět, se to v pár gymech určitě zkouší. Pamatuji si dobu, kdy Pettis vyslal svůj legendární Showtime kick, a to snad nebyl sparing, aby někdo neběhal po kleci.“ (směje se)

JOAQUIN BUCKLEY (+195) WITH THE CRAZIEST KO EVER 😱 🤯pic.twitter.com/0McOWRZ3YF — The Action Network (@ActionNetworkHQ) October 10, 2020

A dá se na to v roli soupeře připravit?

„Na vše se dá připravit, když to čekáte. Další soupeř už s něčím takovým určitě počítat bude, ale když jste v pozici, kde na podobný styl nejste zvyklý, tak je to opravdu těžké. Já mohu použít svůj příklad s Pepou. První tréninky jsem opravdu neviděl, odkud co letí. Taekwondo je sice založeno jen na nohou, ale ty kopy tam hrozí opravdu všude. Na dlouhou vzdálenost je to průser a při zkracování si zase člověk nabíhá na tvrdé kontry a už se mu do toho moc nechce.“

Šel jste někdy do zápasu s tím, že podobnou šílenost zkusíte?

„Jsem typ zápasníka, který tohle musí mít dobře najeto a musí si v tom být jistý. Třeba první kop z otočky jsem byl schopen použít asi až po roce tréninku, takže zatím jsem s ničím podobným nenastupoval.“

Někdy může být podobné „předvádění se“ i na škodu, ne?

„Jasně, když se to nepovede, tak může být průser. Sám bych z pozice trenéra nikoho do podobných věcí netlačil, ale jak je vidět, občas se asi vyplatí zariskovat, jako v případě Buckleyho.“

Vzpomenete si ještě na podobně atypické knockouty?

„I když nejde o klasické KO, ale pouze knockdown, tak ten Pettisův Showtime kick. Masvidalovo koleno bylo taky brutální, nebo Barbozův spinning back kick. Je toho víc, ale tohle je asi opravdu největší paráda. Zatím.“