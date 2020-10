Daroval vlasy dětem s rakovinou, pak předvedl v UFC životní výkon

Výborné brazilské jiu-jitsu, dlouhé vlasy a ukončování duelů před limitem. To byla poznávací znamení Briana Ortegy, než se před dvěma lety stáhl ze scény. Po dlouhé odmlce jako by do klece vkročil úplně jiný bojovník. Američan obměnil celý trenérský tým, způsob boje a místo bujné kštice nastoupil do hlavního duelu galavečera UFC Fight Night 180 s holou hlavou.

Image změnil pro dobrou věc. „Brian Ortega daruje vlasy, které si ostříhal před vážením, organizaci Locks of Love pro děti podstupující chemoterapii,“ napsal na Twitter novinář ESPN Brett Okamoto. Bojovník informaci potvrdil. „Navštívil jsem v nemocnicích hodně dětí s rakovinou. Sice teď trpím, ale ti lidi trpí mnohem víc než já,“ vysvětlil po zápase své úmysly.

Úplně jiným bijcem byl ale také v oktagonu. Celou dobu totiž opanoval na nohou, což čekal málokdo, Ortega je totiž známý zejména kvalitním jiu-jitsu, kdy protivníky dokáže uškrtit téměř z každé pozice. V sobotním duelu ale Chan Sung Junga porazil v jeho vlastní hře. Skvěle kontroval, trefoval častěji a tvrději a vyhrál všech pět kol. Rozhodčí se jednohlasně shodli na jeho vítězství.

„To je poprvé, co jsem dodržel plán. Většinou se ho nedržím, ale často jsem vlastně ani žádný pořádný plán neměl vymyšlený,“ vysvětloval Ortega po zápase. „Poprvé jsem měl MMA trenéry, ne takového trenéra a dalšího takového,“ pochvaloval si obměnu týmu.

„Pro všechny, kdo mi stále věřili: Miluju vás a z hloubi srdce si vás všech vážím,“ poděkoval fanouškům, jež nezapomněli na jeho výkony. Američan byl totiž po dvou letech bez zápasu považován za outsidera. Po jasném výkonu je teď ale největším aspirantem na titulovou šanci s Alexanderem Volkanovskim, který si o něj už dokonce zažádal na sociálních sítích.