Šílené knockouty UFC před efektním kopem: otočka i pekelný zvedák

Za pět minut dvanáct. Nebo spíš za sekundu dvanáct. Yair Rodriguez v hlavním zápase turnaje UFC Fight Night 139 s „Korejskou zombie“ Chan Sung Jungem jasně prohrával. V posledním kole proto rozhodil ruce a hecoval soupeře do přestřelky. Vyplatilo se. Po několika promáchnutých úderech si Korejec naběhl na vypíchnutý loket a skácel se k zemi. Rodriguez zaznamenal vítězství v čase 4:59 pátého kola. Tímto úderem také získal ocenění za knockout roku 2018.

Naopak nejrychlejší knockout v historii má na svědomí Jorge Masvidal. Zápas s Benem Askrenem ještě pořádně ani nezačal a už byl konec. Masvidal předpovídal, že se Askren pokusí přenést dění co nejrychleji na zem, a tak se hned ve druhé vteřině odlepil od země a vystřelil naskočené koleno. V momentě, kdy dopadlo na místo určení, tedy hlavu soupeře, bylo rozhodnuto. Než jej stihl rozhodčí odtrhnout, přidal bezvládnému sokovi ještě další dva tvrdé údery, časomíra se nakonec zastavila v páté vteřině, tedy v nejkratším čase v historii UFC.

Znáte ten pocit, kdy celá hala zahučí, jakoby soucítila s jedním z bojovníků, který právě schytal tvrdý úder? Přesně to se děje, když dopadne kop vyslaný Edsonem Barbozou. Nejzářivější moment zažil v roce 2012, kdy na galavečeru UFC 142 knockoutoval z otočky Terryho Etima. Brazilec spojil v technice neuvěřitelnou rychlost a přesnost, čímž si také vysloužil ocenění za knockout roku.

Conoru McGregorovi nelze upřít, že jeho levá ruka patří mezi nejobávanější zbraně celého UFC. Každý, kdo proti Irovi nastoupil, si na jeho boxerské schopnosti musel dávat obrovský pozor. V roce 2015 to neudělal šampion José Aldo, a byl z toho nejrychlejší knockout v titulovém zápase. Třináct sekund, jeden úder a největší hvězda světového MMA poprvé usedla na trůn.

Anthony Pettis se zaryl do paměti všech fanoušků svým „Showtime kickem“, když se rozběhl po kleci a kopl Bensona Hendersona do obličeje, ten se však z úderu otřepal. Velká paráda se Američanovi povedla i loni. V zápase se Stephenem Thompsonem prohrával, jediná rána ale vše změnila. Odrazil se a v letu soupeře trefil takzvaným „Superman punchem“. Thompson se okamžitě sesunul k zemi.

Pokud existuje člověk, od kterého nechcete schytat ránu, je to Francis Ngannou. Své soupeře doslova vypíná jak na běžícím páse. Nejhůře vzpomíná na téměř stodvacetikilovou horu svalů legendární Alistair Overeem. Nizozemec inkasoval na konci roku 2017 brutální zvedák, po kterém ještě několik minut ležel nehybně na zemi.

Blesk z čistého nebe

Nejlepší zápasník všech dob? Jon Jones, Chabib Nurmagomedov, George St-Pierre, nebo také Anderson Silva. To jsou nejskloňovanější jména. Právě poslední jmenovaný oplývá širokou škálou technik a neuvěřitelným pohybem. Spojením těchto dvou věcí se mu podařilo vykouzlit skvělý knockout. Vypadalo to přitom, jako by se vůbec nesnažil. Ruce u pasu a zničehonic kop přímo mezi ruce Vitora Belforta. Konec zápasu.