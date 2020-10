Anketa k bitvě UFC: Vémola s Véghem věří Chabibovi. Jak může uspět sok?

České a slovenské osobnosti MMA se v anketě iSport.cz vyjádřily k velké bitvě UFC mezi Chabibem Nurmagomedovem a Justinem Gaethjem • FOTO: koláž iSport.cz Velkolepý zápas je konečně tady. Po víc než roce se do klece na turnaji UFC 254 v Abú Zabí vrací její šampion v lehké váze Chabib Nurmagomedov. Ruský bijec poprvé po ztrátě svého otce vyzve v sobotním vyostřeném souboji od 20.00 rivala Justina Gaethjeho z USA. V anketě iSport.cz k bitvě vyjádřilo svůj názor deset českých a slovenských osobností MMA. Kdo zvítězí podle Karlose Vémoly, Attily Végha či uznávaného trenéra Daniela Bartáka? Všechny dpovědi se dočtete v článku.

Otázky ankety 1) Jak podle vás zápas Chabib vs. Gaethje dopadne? 2) Dokáže Gaethje jako bývalý wrestler ubránit Chabibovy strhy? 3) Pokud Chabib uspěje, existuje v lehké váze nějaký další vyzyvatel?

David Dvořák, zápasník UFC 1) „Podle mě vyhraje Chabib po pěti kolech na body. Gaethje je tvrďák, ale nemyslím si, že by to mohlo stačit.“ 2) „Nepřipadá mi, že by mohl Chabiba někdo překvapit. Nevěřím, že ho Justin dokáže ubránit. Pokud bude moc myslet na obranu, může se stát, že ho Chabib sundá v postoji.“ 3) „Já bych ho chtěl vidět v zápase s Georgesem St-Pierrem.“

Ľudovít Klein, první slovenský zápasník v UFC 1) „Zápas podle mě skončí na body. A vítěz… Těžko říct. Když si Chabib prosadí svůj styl, že dokáže Gaethjeho strhávat v každém kole, tak by to mělo být jeho. Ale jestli bude mít trochu problémy, přikláním se na stranu Gaethjeho.“ 2) „Sám jsem zvědavý na Gaethjeho wrestling. Věřím tomu, že dokáže Chabiba v zápase potrápit, jako doposud nikdo.“ 3) „Když Chabib zase vyhraje, je tu pořád Ferguson. I přesto, že s Gaethjem prohrál, tak se to nedá srovnávat. Každý zápas se může jinak vyvíjet.“

Karlos Vémola, MMA zápasník 1) „Chabib vyhraje, i když měl na váze docela problémy. Ale sám to znám, čím větší problémy na váze, o to lepší předvedu zápas.“ 2) „Nemyslím si. Neexistuje nikdo, kdo by jeho strhy dokázal ubránit.“ 3) „Není tam teď asi nikdo. To, že Gaethje porazil Fergusona, neznamená, že by zápas s Chabibem nemohl vypadat úplně jinak. Přesto si myslím, že by Chabib Fergusona porazil. On je prostě bezkonkurenční, stejně jako Jon Jones v devadesát trojce.“

Ondřej Novotný, komentátor bojových sportů 1) „Přeju Justinovi a opět budu věřit, že na každého chlapa je chlap.“ 2) „Nikdo neubrání takedowny (strhy) od Chabiba, ale musí se najit někdo, kdo vstane a zasáhne tak, že pro něj boj na zemi bude těžší.“ 3) „Vždy někdo existuje, ale je čím dál těžší hledat. Určitě Tony Ferguson v top formě a případně nové tváře. A samozřejmě Conor McGregor v top formě.“

Petr Kníže, MMA trenér a bojovník 1) „Myslím si, že Justin má velkou šanci na výhru, ovšem nelze jednoduše říci, kdo z nich vyhraje. Bude to určitě taktický a vyrovnaný zápas.“ 2) „Myslím, že by měl strhy z větší části ubránit, minimálně se následně zvedat.“ 3) „Pokud Chabib vyhraje, v současné době není nikdo, kdo by ho ohrozil. A je velká pravděpodobnost, že ukončí kariéru.“

David Kozma, šampion Oktagon MMA 1) „Podle mě vyhraje Chabib na body, ale fandit budu Justinovi.“ 2) „Myslím, že bude dlouho odolávat, ale nakonec ho Chabib stejně dostane. Dostane tam úplně každého.“ 3) „Ohrozit ho může úplně každý, ale pro mě by byl favorit proti komukoliv. Přál bych si odvetu s Conorem a aby ho Conor vypnul. To by se mi líbilo.“

Attila Végh, bývalý šampion Bellatoru 1) „Tipuji, že vyhraje Chabib. Má skvělé skóre a je to mimořádně zkušený zápasník.“ 2) „Možná ano, ale Chabib je tak připravený, že ho to nijak neohrozí.“ 3) „Je to MMA, může ho porazit i slabší soupeř, než je on sám. Ale reálně myslím, že zatím ne.“

Daniel Barták, MMA trenér 1) „Rád bych viděl vyhrát Gaethjeho, ale bude to mít nesmírně těžké. Hlavně s postupem kol. Jestli pustí Chabiba do jeho hry, bude to těžší a těžší. Protože ten ho bude chtít utahat, zpomalit. Justin si jej musí udržet uprostřed oktagonu, na vzdálenost. Po zápase s Tonym bude takticky připravený a nebude se pouštět do zbytečných přestřelek. Chabib se naopak poprvé postaví bez otce, což může hrát taky velkou roli. Ale věřím o trochu víc, že vyhraje na body.“ 2) „Justin má určitě kvalitní wrestling. Tohle bude zatěžkávací zkouška, kde se ukáže, jak je v něm skutečně dobrý. Věřím mu uprostřed oktagonu, kde by se měl držet. U klece bude Chabib dominovat.“ 3) „Jestli Chabib vyhraje, už tam nikoho moc nevidím. Přál bych to Fergusonovi, který na to čeká strašně dlouho, ale po prohře s Justinem, je ze hry. Možná se nabízí konec kariéry.“

Jakub Müller, rozhodčí a trenér 1) „Vyhraje Chabib v druhé polovině zápasu na rear naked choke (způsob škrcení). Myslím, že Gaethjeho utaví wrestlingem a ukončí.“ 2) „Pod pojmem vrcholový wrestler si představím spíše trochu jiná jména, která zápasila i na mezinárodní úrovni. Cormier nebo Askren. Možná pár strhů ubrání, ale určitě ne všechny. Popřípadě jako Iaquinta (jeden z předešlých soupeřů Nurmagomedova) sice udrží zápas v postoji, ale za cenu toho, že prakticky vypustí veškerou ofenzivu.“ 3) „Nikdo není neporazitelný. Hlavně v malých rukavicích. Ferguson by mohl vytáhnout z klobouku nějaký triangl, McGregor nebo Chandler by se mohli trefit v postoji. Největší šanci by měl St-Pierre, ten by Chabibovi neseděl stylově. Ale nemyslím, že k tomu zápasu dojde.“