Krvavá scéna v UFC! Bojovník soupeři málem amputoval ucho loktem

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Hlavní duel UFC Fight Night 182 ovládl jednačtyřicetiletý Brazilec Glover Teixeira, když ve třetím kole nasadil úspěšné škrcení o pět let mladšímu krajanovi Thiagu Santosovi. • Nova Sport 2

Zájem diváků UFC Fight Night 182 směřoval především k hlavnímu duelu brazilských ranařů Thiago Santos vs. Glover Teixeira. Velikou odezvu MMA světa vzbudil ale už jeden z předzápasů. Američan Max Griffin totiž málem urazil ucho krajana Ramize Brahimaje. Došlo k tomu po úderu loktem, kterým se ucho poraženého utrhlo a drželo u hlavy jen z poloviny. Krvavý střet byl proto ihned ukončen. Finálovou bitvu večera v centru Apex v Las Vegas ovládl jednačtyřicetiletý Teixeira.

Něco takového se ve smíšených bojových uměních hned tak nevidí. Naštěstí. Souboj Američanů Maxe Griffina s Ramizem Brahimajem musel být ukončen ve třetím kole, aby druhý jmenovaný nepřišel o ucho.

Griffin totiž trefil rivala loktem do hlavy tak, že mu téměř utrhl levé ucho. Oba ale byli dál v plném zápalu boje, ostrou bitku proto musel ukončit rozhodčí.

Brahimaj jako by ani nevnímal, že mu ucho ledabyle plandá u spánku. Dokonce si jej během duelu i jednou přiložil blíž k hlavě a pokračoval dál v bránění se soupeři, který jej tlačil na pletivo. Krvavý střet skončil ve třetím kole TKO. „Poslední věc, co si pamatuji je, že jsem se podíval na jeho ucho a řekl si ‚Ou, je konec!‘ Doufám, že je v pořádku,“ komentoval zranění protivníka vítěz.

Američan Ramiz Brahimaj přišel v zápase s krajanem Maxem Griffinem málem o ucho.

Hlavní zápas večera ovládl jednačtyřicetiletý král návratů Brazilec Glover Teixeira, když donutil o pět let mladšího krajana Thiaga Santose odklepat souboj škrcením (Rear-Naked Choke). Ač mu bojovník s přezdívkou „Marreta“ (Kladivo) zasadil během duelu několik tvrdých kombinací, když se boj přesunul na zem, měl vždy veterán navrch. Dobře chycené škrcení předvedl už v závěru druhého kola. Nezbývalo ale dostatek času, aby přešlo do vítězného ukončení. To se povedlo až ve třetím dějství.

Teixeira pak v pozápasovém rozhovoru požádal Danu Whita, prezidenta UFC, o možnost bojovat o titul polotěžké divize. Apeloval přitom na svůj věk, aby možnost dostal co nejdříve.

„Cítím se skvěle! Jsem tak šťastný. Mám za sebou skvělý tým, skvělé lidi a skvělou rodinu. Je to úžasné. Miluji to,“ radoval se hlavní vítěz večera. „Teď půjdu domů a dám si extra velkou pizzu. O boji budeme mluvit později. Myslím, že jsem uchazečem o titul. Uvidíme, co se stane.“

Mezi zájemce o stejný pás šampiona patří i český bojovník Jiří Procházka. Novopečený král polotěžké váhy Polák Jan Błachowicz má ale v další bitvě nastoupit proti šampionovi střední divize Israelu Adesanyovi.