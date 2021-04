Otázky pro Procházku: Žil jsem podle super ega. Prozradil oblíbený úder

Už v neděli ráno bude nastupovat do druhého zápasu v UFC. Bude se jednat o hlavní duel turnaje s Dominickem Reyesem. Svou premiérou přitom Jiří Procházka nadchl svět bojových sportů, proto je na jeho další výstup v největší lize světa upřena veliká pozornost. On sám ale jako by si to ani nepřipouštěl. V rychlém dotazníku odpovídal s nadhledem i v žertu. Prozradil ale také například, kdo mu změnil život, nebo co podle něj v dnešním světě chybí.

Rychlé otázky, rychlé odpovědi. To byla základní pravidla následujícího rozhovoru. Dynamický sled otázek totiž zpovídaného tlačí k větší upřímnosti. Jiří Procházka neměl problém s žádným dotazem. Některé jeho odpovědi pobaví, jiné přimějí přemýšlet.

1) Kdo je váš nejlepší kamarád?

„Můj tým. To jsou lidi, se kterými teď trávím nejvíc čas a jsem s nimi nejvíc ve spojení.“

2) Jak vám říkají přátelé?

„Jirko.“

3) Nejvíce česká věc na vás?

„Jsem svůj, jsem prostej a nebojím se takový být v jakékoliv situaci.“

4) Nejoblíbenější sprosté slovo?

„Bomby jak pi*a!“

5) Nejvíce používaná hláška?

„Všechno je tak, jak to je a bude to tak, jak bude.“

6) Do jaké celebrity jste byl tajně zamilován?

„Do Angeliny Jolie.“

7) Kdo je váš hrdina?

„Arnold Schwarzenegger.“

8) Oblíbené zvíře?

„Pásovec.“

9) Popište se třemi slovy.

„Normální kluk. Super.“

10) Jak chcete, aby si vás lidé pamatovali?

„Jako člověka, který dělal svou práci, řemeslo naplno, upřímně a vnesl do toho něco nového.“

11) Čeho byste chtěl jednou opravdu dosáhnout?

„Titulu UFC.“

13) Oblíbený televizní pořad?

„Máme rádi Česko.“

12) Nejextravagantnější věc, kterou jste si kdy oblékl?

„No, když nám bylo třináct čtrnáct, tak jsme se s kamarádem oblékali u jedné kámošky do nějakých holčičích sukýnek a malovali jsme se. Blbnuli jsme. Už je to minulostí, samozřejmě.“ (směje se)

14) Nejlepší vlastnost, kterou jste zdědil?

„Upřímnost.“

15) Co byste rád předal svým dětem?

„Umění žít. Tak, aby svůj potenciál rozvinuly naplno a byly přínosnými osobnostmi pro společnost.“

16) Čeho se bojíte?

„Strachu samotného.“

17) Máte na něco skrytý talent?

„Herectví, si myslím.“ (záludně se usměje)

18) Váš oblíbený film?

„Lucy nebo Nikdy se nevzdávej.“

19) Oblíbená literární postava?

„Gotrek Gurnisson.“

20) Nejoblíbenější song?

„Best Day of My Life.“

21) Nejzajímavější místo, na kterém jste byl?

„Já mám nejradši prostě Hostěradice. To je moje domovina a mám tam oblíbená snad všechna místa. Tam se cítím skvěle. Jezdím tam vždy během přípravy odpočívat.“

22) Kam byste se rád v budoucnu podíval?

„Machu Picchu.“

23) Kdy jste byl v životě nejnervóznější?

„Na recitačním vystoupení někdy na základní škole.“

24) Nejoblíbenější počítačová hra?

„Mortal Kombat.“

25) Nejlepší zápasník všech dob?

„Fjodor Jemeljaněnko.“

26) Nejlepší souboj?

„Conor McGregor vs. Jose Aldo nebo první zápas Lyota Machidy s Ryanem Baderem.“

27) Nejlepší sportovec?

„Jako Čech nemůžu říct snad nikoho jiného než… Jarda Jágr.“

JIŘÍ PROCHÁZKA Narozen: 14. října 1992 (28 let) v Hostěradicích Výška/váha: 193 cm/93 kg Profesionální bilance: 27:3 (24 KO) Tým: Jeetsam Gym Největší úspěch: nejlépe postavený Čech v UFC, bývalý šampion japonské organizace Rizin v polotěžké váze

28) Nejlepší trenérská rada?

„Vítězství!“

29) Zakázaný úder, který by měl být podle vás povolen?

„Kopání do ležícího, do hlavy. Myslím, že je to zakázané fakt zbytečně.“

30) Rada, kterou byste dal každému?

„Jdi do toho naplno.“

31) Jaký jste měl pocit po prvním vyhraném zápase?

(vykřikne) „Vítězství! Nic jiného, prostě záchvat euforie a radosti.“

32) Co si říkáte, když vstupujete do klece?

„Slova splynou s činy. To, co dělám, je v tu chvíli tím, co říkám. Je to jedno a totéž.“

33) Máte radši hák, nebo zvedák?

„Podle situace.“

34) Váš nejoblíbenější úder?

„Jakýkoliv přímý úder. Nejkratší cesta k cíli.“

35) Kdy vám došlo, že jste skutečně dobrý?

„Asi ve čtyřech. (rozesměje se) Celý život jsem žil podle super ega, že jsem v sobě viděl něco víc. Že vše zvládám naplno a jde mi to. Ale přitom tomu tak často ani nebylo. Byl jsem v některých věcech kopyto a nešlo mi to. Pořád jsem měl ale za to, že vše dokážu. Bylo to spíš takové popohánění se. Než abych si tak věřil. Mířil jsem ale vždy na úspěch.“

36) Pravidlo číslo jedna pro každé rande?

„Jo! To mám teď nově: Je mi to jedno.“

37) Co vás opravdu namotivuje?

„Tady a teď. Když vím, že je něco jedinečná a neopakovatelná možnost.“

38) Co vám dokáže pokazit náladu?

„Někdy špatné počasí. Ale vím, že i tak svítí slunce.“

39) Nejpamátnější moment vašeho života?

„Vítězství titulu polotěžké váhy v organizaci Rizin, v Japonsku.“

40) Co děláte jen pro zábavu?

„Vedu rozhovor sám se sebou. Nahlas. A hraju různé role.“

41) Kdo by měl natočit film o všem životě?

„Hollywood Classic Entertainment.“

42) Jak by se film jmenoval?

(přemýšlí) „Vím to, už jsem nad tím kdysi přemýšlel… Něco jako Extrémní maximálnost.“

43) Kdo by vás hrál?

„Svého času Jim Carrey s Keanu Reevesem, oni by se tam tak jako střídali.“

44) Nejslavnější člověk, který vás sleduje na sociálních sítích?

„Ty jo… Teď mě napadl herec Martin Hofmann.“

45) Oblíbené pití?

„Vodka, soda a limeta.“

46) Oblíbené jídlo?

„Smažený sýr s brambory.“

47) Co si dáte po každém zápase?

„Vítěznou cigaretu.“

48) Člověk, kterého byste rád potkal, ale ještě jste k tomu neměl příležitost?

„Určitě Conora McGregora.“

49) Největší osobnost všech dob?

„Tomáš Garrigue Masaryk.“

50) Oblíbené číslo?

„9, 27.“

51) Nejsilnější moment s fanouškem?

„Nedávno na dětské onkologii v Brně. Přišel tam za mnou fanoušek, který dohledal, jakou tam děláme akci. Přišel jenom kvůli mně, aby se se mnou potkal. Byl to bývalý pacient onkologie. Silný zážitek. Srdcovka.“

Když i Terminátor pookřeje. Vémola a Procházka pomáhali nemocným dětem

52) Nejdůležitější věc, která v dnešním světě chybí?

„Snad jen soudržnost. Větší propojení lidí, aby si uvědomovali, že jsme tady na jedné lodi.“

53) Kdo nejvíc obohatil váš život?

„Můžu říct, že více lidí, ale asi nejvíc můj parťák, trenér Jaroslav Hovězák.“

54) Co vám připadá nespravedlivé?

„To, že někdo považuje něco za nespravedlivý.“

55) Kdybyste měl sám sobě položit otázku…

„Jsi připraven zemřít?“

A odpověď?

„Ano, podle toho za co?”

CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE…

Štěstí

„Vítězství.“

Peníze

„Moc.“ (rozesměje se)

Rodina

„Zázemí.“

Víra

„Základní kámen.“

Pokora

„Každý den.“

Boj

„Neexistuje.“

Síla

„Nonstop.“

Dominick Reyes

„Dobrý oponent.“

UFC

„Liga snů!“

Prohra

„Poučení.“

Láska

„Slunce.“

Život

„Slunce.“

Žebříček polotěžké váhy UFC

Šampion Jan Blachowicz (Pol.)

1. Glover Teixeira (Braz.)

2. Aleksandar Rakić (Rak.)

3. Dominick Reyes (USA)

4. Thiago Santos (Braz.)

5. JIŘÍ PROCHÁZKA

6. Anthony Smith (USA)

7. Magomed Ankalajev (Rus.)

8. Volkan Oezdemir (Švýc.)

9. Nikita Krylov (Ukr.)

10. Johny Walker (Braz.)