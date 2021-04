Hvězdy UFC tipují: Reyes se zvedne, ale Procházka? Bože, to je šílenec!

Bojovníci UFC hodnotili kvality Jiřího Procházky a tipovali vítěze jeho duelu s Dominickem Reyesem • FOTO: Barbora Reichová (Sport), Instagram, Profimedia.cz Duel Jiřího Procházky s Dominickem Reyesem v UFC opravdu rezonuje. Aby ne, když se jedná o hlavní zápas turnaje UFC on ESPN 23. Bojovníci tak tipují, kdo z něj bude odcházet se zdviženýma rukama. Svůj názor pro kanál James Lynch na YouTube vyjádřil například šampion bantamové váhy Aljamain Sterling nebo bývalý král střední divize Robert Whittaker. O Jiřím Procházkovi zazněla i některá hodně zajímavá vyjádření. A jaké bylo celkové skóre tipujících?

Aljamain Sterling (USA) – Šampion bantamové váhy Tip: Dominick Reyes „Jiří mě zaujal, v některých aspektech ale zase tolik ne. Je zábavný, nevadí mu schytat údery, dokonce je občas blokuje obličejem. Takže to může pomoct, aby z toho byl velmi zajímavý zápas. Navíc jsme viděli, co teď Jan Blachowicz udělal Reyesovi. Pff, je to těžké, ale kdybych si musel vybrat, asi se pořád přikloním k Reyesovi. Myslím, že to zvládne."

Curtis Blaydes (USA) – 3. místo v žebříčku těžké váhy Tip: Dominick Reyes „Určitě vybírám Dominicka. Věřím v jeho silné kopy a údery a taky si myslím, že když jsme Doma viděli naposled, nebyl to úplně on. Byl trochu mimo. Když je v nejlepší formě, tak si myslím, že je ze všech nejlepší."

Stephen Thompson (USA) – 4. místo v žebříčku velterové váhy Tip: Jiří Procházka „Ou, to je dobrý zápas. A já si vybírám, jak že se jmenuje ten chlápek, co přišel z Rizinu? Jo, Jiří. Opravdu hodně na mě zapůsobil. Myslel jsem, že v prvním zápase dostane knockout. Ale ty pohyby a věci, které dělá, je na nich něco zajímavého. Není moc zápasníků, u kterých byste něco takového viděli, takže si vyberu jeho.“

Anthony Smith (USA) – 6. místo v žebříčku polotěžké váhy Tip: Jiří Procházka „Opravdu se mi líbí Jiří. Dominick Reyes byl mnohokrát v kariéře v pozici, kde neukázal dostatek dovedností. V souboji s Jonem Jonesem předvedl své ruce, ale to je podle mě fakt všechno, co může nabídnout. A Jiří, o Bože, ten chlap je praštěný. Má zábavný styl a nechci, aby to znělo, že urážím Dominicka Reyese, ale jeho zápasnické IQ není nikterak extrémně vysoké. Takže vypořádat se s někým tak neortodoxním a šíleným, jako je Jiří... Podle mě Dominick nemá takovou vůli, aby si sáhnul na dno a našel něco, čím by ho přelstil.“

Robert Whittaker (Austrálie) – Bývalý šampion střední váhy Tip: Dominick Reyes „Myslím si, že Reyes je jeden z nejlepších. Je opravdu, opravdu dobrý! Nevypadal moc dobře v posledním zápase, ale každý z nás má špatné dny. Ve všech ostatních zápasech byl fenomenální. Měl za sebou velmi těžký souboj s Jonem Jonesem a občas potřebujete víc času, abyste se z toho dostali. Viděl jsem toho od Reyese víc, takže se přikloním na jeho stranu, ale všechno bude záležet na tom, v jaké formě se vrátí po prohře s Janem Blachowiczem.“

Aleksandar Rakič (Rakousko) 2. místo v žebříčku polotěžké váhy Tip: Jiří Procházka „Tohle bude vážně dobrý zápas. Doufám, že se Dominick po dvou prohrách vrátí ještě silnější. Dvakrát zápasil o titul. Jiří je teď vyhajpovaný borec. Vážně nevím... Jsem zvědavý, jak se Jiří vypořádá s někým s obráceným gardem a taky jak Reyes zvládne ten Jiřího divoký a šílený styl. Pořád přehazuje střehy a tak dále. Okay, vybírám Jiřího.“

Julian Marquez (USA) – Zápasník střední váhy Tip: Jiří Procházka „V jeho prvním zápase jsem sázel proti Jiřímu. Jmenuje se tak, že? Sázel jsem proti němu a to co v souboji s Volkanem Oezdemirem udělal, bylo šílené. Je to vážně těžké, mám Dominicka rád. Dívám se na to tak, že když zápasil o titul s Jonem Jonesem, byl to téměř jeho strop. Jako že byl rád, že se tam dostal, a když nastoupil s Janem Blachowiczem, nebyl to ten stejný člověk. Pokud si nenavrátí vítěznou mentalitu, tipuju Jiřího. Jiří není někdo, s kým byste si chtěli hrát nebo přes něj lehce přešli. Ten chlap je tvrdý, rád bych viděl jeho grappling."

Merab Dvališvili (Gruzie) – 12. místo v žebříčku bantamové váhy Tip: Dominick Reyes „Řekl bych, že vyhraje Dominick Reyes, protože teď prohrál a myslím, že se vrátí silnější, chytřejší. Má více zkušeností (v UFC) a je opravdu talentovaný, takže si myslím, že to budou důvody, proč tenhle zápas vyhraje."