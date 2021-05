ANKETA k Procházka vs. Reyes: Jirka je nesmrtelnej, říká Vémola

Úspěšný zápasník MMA Jiří "Denisa" Procházka se v redakci Sportu potkal s dalším bojovníkem Karlosem Vémolou • FOTO: Michal Beránek / Sport V sobotu v noci čeká českého bojovníka Jiřího Procházku další zápas v UFC. Postaví se proti bývalému titulovému vyzyvateli Dominicku Reyesovi. Jak vidí hlavní zápas turnaje osobnosti česko-slovenské MMA scény? Anketa 1) V čem jsou silné stránky Jiřího Procházky a Dominicka Reyese, respektive čím může jeden druhého nejvíc ohrozit? 2) Jaký tipujete průběh souboje?

Karlos Vémola, první Čech v UFC 1) „Výhodou Reyese je, že je celkově techničtější bojovník. Má takový upravený postoj, i na zemi je dobrý. Myslím, že je komplexně lepší bojovník. Výhodou Jirky ale je, že je nesmrtelnej. I když dostává bomby, tak jde pořád dopředu, za vítězstvím. Je prostě neúnavný. Několik zápasů vyhrál tak, že soupeře vyloženě utahal. V prvním zápase v UFC byl i trochu nahulený, Oezdemir začínal být na koni, ale docházela mu fýza. Jirka se hned vrátil a sestřelil ho.“ 2) „V zápase s takovými dvěma frajery se může stát cokoliv. Trefit může jeden druhého kdykoliv během prvního, druhého kola. Ale čím dýl zápas bude probíhat, tím víc bude na koni Jirka. On se každou minutou navíc dává do větší pohody. Potom soupeřům začínají docházet síly. Jemu ale jako by nikdy nedocházely. Jako by nikdy nebyl unavený a měl vždy navrch. A toho využívá. Pakliže to půjde do druhého, třetího, nedej bože čtvrtého kola, tak si myslím, že Reyes bude hotový a neustojí Jirkovo odhodlání.“ Vémola deklasoval Ďatelinku a těší se na odměnu: Nemůžu se dočkat smažáku, hlásí Terminátor

Machmud Muradov, první Uzbek v UFC, trénující v Česku 1) „Oba jsou postojáři. Reyes má levý gard, ale pro Jirku je to dobrý, protože má dobrou pravou přímku. Sám vím, že pravá přímka je v souboji s levákem obrovská zbraň. Jirka si určitě poradí.“ 2) „Proběhne to spíš v postoji a bude to krásný zápas, v němž vidím Jirku jako vítěze. A to proto, jaký má přístup ke sportu, jak maká. Pořád chce něco dokázat, i když už dokázal. Myslím, že to bude první Čech, který přiveze UFC pás do České republiky. Podle mě Jirka vyhraje v druhém, maximálně třetím kole KO nebo TKO.“

Lucie Pudilová, první Češka v UFC 1) „Jirka je především silnější ve své mysli, se kterou neustále pracuje, vím to podle sebe. To se určitě odrazilo u Jirky v jeho celkovém tréninkovém konceptu. Neustále na sobě společně se svým týmem tvrdě pracoval. V boji s Reyesem předvede opět srdce bojovníka v souladu se svojí myslí. U Dominicka Reyese jsem si jista, že nic nepodcenil a jeho silné kopy můžou Jirku v průběhu boje dost limitovat. Reyes je podle mě docela slušně vybavený v komplexním boji.“ 2) „Věřím v BJP! S Jirkou se už známe delší dobu z různých akcí v Česku, kde jsme se potkali. A pochopitelně mu fandím už dlouhodobě. Takže vítězství! Tip na průběh boje? Pokud to neukončí v prvních dvou kolech, tak věřím ve velmi vyčerpávající bitvu až do konce.“

Attila Végh, slovenský zápasník, bývalý šampion organizace Bellator 1) „Silnou stránkou Reyese je určitě to, že dokáže být silný podle toho, s jakým jde bojovníkem. V souboji s Jonem Jonesem předvedl opravdu famózní výkon. Skoro mohl vyhrát. V duelu s Blachowiczem to byl někdo úplně jiný. Nevím tak, co si myslet o nadcházejícím zápase, jestli mu bude Jirka sedět. Určitě je to kvalitní zápasník, který patří tam, kde je. Na druhou stranu Jirka je za mě asi jednička polotěžké váhy UFC. Tím, jak má nastavenou hlavu a tím, jak je jako zápasník atypický. Pro zápasníka je opravdu nepříjemné mít za soupeře někoho, jako je Jirka. Má totiž nevyzpytatelné pohyby, a tím pádem dokáže soupeře překvapit z každé strany. A opravdu, když mu nejde první kolo, tak trochu ztratí hlavu a o to víc se nastartuje do dalších kol. Má naprosto bojové srdce. A jeho mentalita je nastavená úplně někde jinde.“ 2) „Pro mě je favoritem určitě Jirka. Stoprocentně! A vidím ten zápas určitě s knockoutem. V druhém nebo prvním kole. S tím, že si myslím, že Reyes jej nebude umět přečíst a Jirka ho zdemoluje. To je můj osobní názor a ohromně mu držím palce. Je to veliký historický moment pro nás Čechoslováky. Držím mu palce a moje síla ať je s ním.“

Ondřej Novotný, promotér největší československé organizace Oktagon MMA 1) „Na straně Reyese je zkušenost s těžšími zápasy a především jeho nohy. Pro Jirku hraje obrovský hlad a odhodlanost, kterou na druhé straně tolik nevidím. Plus tvrdost, která šokuje jeho soupeře.“ 2) „Skoro bych řekl, že se můžeme dočkat podobného scénáře jako posledně. Čekám drama, ve kterém bude Jirka na pokraji porážky, aby to pak fantasticky ukončil. Vlastně mu takový průběh přeju. Tipnul bych si, že je nejblíže jeho samurajské představě.

Patrik Kincl, český zápasník v polské organizaci KSW 1) „Nejsilnější Jirkovu stránku vidím v psychice. Umí se do zápasu skvěle nastavit a dokáže jít na úplnou hranu svých možností. Také má neortodoxní postoj, který se soupeřům špatně čte. Když k tomu přidáme výhodu v délce paží, tak to jsou podle mého jeho hlavní trumfy. Reyes sice nemá tolik zápasů jako Jiří, ale v UFC si už sáhl na absolutní špičku a může tak čerpat z předchozích zkušeností. Jeho výhoda bude určitě v obráceném střehu. Bude lépe navyklý na zápasníky v klasickém střehu než Jirka na leváky. Obrácený gard by mu měl pomoci lépe vidět Jirkovy tvrdé údery ze zadní ruky a otevírat možnost na přebírání různých výpadů.“ 2) „Hodně bude záležet na Reyesovi, jak zápas pojme. Má za sebou dvě prohry a nemusí chtít proti UFC nováčkovi riskovat. Samozřejmě ví, že Jirka často útočí otevřeně, a pokud na to bude sázet, tak nastaví kontrovací taktiku. Bude boxovat z ústupu a čekat na svou příležitost. V tomhle případě tak bude dělat zápas Jirka a bude si muset počínat hodně obezřetně. Kdyby si Reyese první tři kola nabodoval, tak ho dostane do pozice, kde bude muset jít po ukončení, riskovat a Jirkovi se otevřít. No a v otevřenějších přestřelkách má Jirka zkušeností na rozdávání a věřím, že tam si dokáže svůj cíl najít.“

David Dvořák, zápasník UFC 1) „Podle mě jsou oba perfektní postojáři a v tomto duchu se bude odehrávat ten zápas. Jirka mi přijde daleko tvrdší a má skvěle nastavenou hlavu, to jsou jeho přednosti. Naopak Reyes je velký taktik, dost přemýšlí a netlačí tolik na pilu jako Jirka. Tam má šanci ho nachytat.“ 2) „Za mě vyhraje Jirka, o tom nepochybuji. Bude to divočina jako vždy s ukončením před limitem.“ Zápasník MMA David Dvořák se černé práce neštítí. Když je třeba, za den vykope hrob! • Foto Martin Sekanina (Blesk)

André Reinders, bývalý úspěšný zápasník, nyní trenér MMA 1) „Podle mě v tomto zápase bude strašně rozhodovat psychické rozpoložení obou bojovníků. Víme, že tohle je něco, co umí Jirka skvěle. Umí se skvěle mentálně nastavit. Zatímco u Dominicka je to po těch dvou porážkách samozřejmě s otazníkem. Myslím si, že hodně ukáže první kolo. Jirka by si podle mě neměl vůbec dovolit to, co s Volkanem Oezdemirem, kdy se nechal natrefovat, protože u Reyese by to mohlo znamenat rychlý konec. 2) „Pokud bude ale disciplinovaný, tak si myslím, že díky své hlavně, silnému mentálnímu nastavení Reyese porazí. A tipoval bych KO ve druhém kole.“ MMA trenér André Reinders • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Ludovíť Klein, první Slovák v UFC 1) „Jiřího silné stránky jsou mentální nastavení a nevyzpytatelný styl boje. Dokáže zaútočit z jakéhokoliv úhlu a tím je pro Reyese podle mě velmi nebezpečným. Naopak si myslím, že Reyes má výhodu opačného garde a nebezpečnou zadní ruku, se kterou umí ukončovat zápasy.“ 2) „Těžko tipovat. Sám jsem na tento souboj velmi zvědavý a jednoznačně budu fandit Jiřímu. Ať už dopadne jakkoliv, tak vítězstvím pro něj, ale kdybych si měl tipnout, tak bych to dal na 3. kolo KO/TKO pro Jirku.“ Ľudovít Klein porazil Novozélanďana Shanea Younga už v prvním kole. • Foto Instagram UFC

Michal Martínek, zápasník ruské organizace ACA 1) „Jirka je pravý válečník, který se cítí doma v situacích, kde většina zápasníků panikaří. Jeho mindset je jedinečný. Neznám nikoho na světě jemu podobnému. Je to unikát a anomálie. Má skvělé kardio, přehled, údery jsou nečitelné. Nedělá věci podle logiky, ale instinktivně, bojuje v neomezených pohybech. Najděte sparinga pro Reyese, někoho jako Denisu. Nenajdete, v tom vidím Jirkovu výhodu. Reyes je zase přesný střelec se zadním granátem, který dokáže využít každou vteřinu ve svůj prospěch, když mu zůstanete otevření, okamžitě to potrestá.“ 2) „Myslím si, že pokud Reyes bude chtít být v postoji, tak mu Denisa nebude sedět a může ho tam nachytat. Nemám úplně nakoukanou jeho dovednost na pletivu a na zemi, tak můj názor není zcela relevantní. Ale samozřejmě držím Jirkovi palce z celého srdce, protože vím nejlíp, jak na ten zápas dřel, jelikož jsme spolu trénovali v přípravách.“ Michal Martínek • Foto Michal Beránek (Sport)

Jakub Müller, trenér a rozhodčí 1) „Reyes je takový relativně klasický levák. Mezi jeho silné stránky patří zadní direkt a zadní kop, především roundkick. Procházka je hodně neortodoxní, zápasí s rukama dole, nechává se trefovat, ale díky železné bradě, železné vůli a tvrdému uderu je schopny všechny krizové momenty přestát a naopak soupeře ukončit.“ 2) „Na tři kola bych možná tipoval i Reyese na body, že by zapojil wrestling, klinče a nějak chytře Procházku vynegoval. Ale na pět kol to vidím tak, že třeba dvě kola bude Reyes bodovat, ale ve chvíli, kdy mu trochu dojde šťáva, tak ho Procházka knockoutuje.“ Rozhodčí Jakub Müller (vpravo) • Foto Archiv Jakuba Müllera

Daniel Barták, hlavní trenér Pentagym Prague 1) „Jirkovou hlavní zbraní je skvělá hlava. To, co si v zápase dovolí, je neuvěřitelné. Je pravda, že kvůli tomu i chybuje, inkasuje, ale jeho to vůbec nevykolejí. Zároveň je špatně čitelný zápasník, u kterého prostě nevíte, co udělá. Jeho pohyb je nestandardní, stejně jako úhly, z kterých vás může zasáhnout. Nebojí se měnit gardy. Mohl by těžit z většího rozsahu rukou. Uvidíme, jak dlouho se bude zastřelovat. Proti Volkanovi mu to trvalo kolo. Hlavně, aby v této fázi zápasu neinkasoval nějaký fatální úder. Dominick Reyes je skvělý postojář, který má stejně jako Jirka v rukou granát a výbornou kopací techniku. Ke všemu má levý střech s výborným pohybem, což může být pro praváka problém. Pro oba borce je to velmi důležitý zápas. Pro Dominicka o to víc, že má dvě porážky za sebou. Další zaváhání by ho mohlo stáhnout hodně daleko, od další možnosti bojovat o titul.“ 2) „Nejspíš proběhne celý v postoji, tak jak jsme u obou zvyklí. Nepředpokládám grapplerské metání kozelců. I když, kdo ví? Dva postojáři na zemi nejsou zas tak neobvyklí. Předpokládám pomalejší začátek, který vyvrcholí v druhém nebo třetím kole, kdy Jirka zápas ukončí TKO.“ Přední MMA trenér Daniel Barták • Foto Lenka Bartáková/Czechfighters

Miloš Petrášek, zápasník Oktagon MMA 1) „Nečitelnost, načasování, KO úder nohou i rukou, extrémní kardio a neotřesitelná víra v sebe sama. To je jen pár věcí z Jiřího arzenálu. Dominick je levák. (což bych normálně považoval za výhodu, kdyby neměl Denisa odspárováno tolik kol s nejlepším levákem z Čech, kterým je zápasník Glory Matěj Peňáz) Na 3 kola dokáže pracovat v obrovském tempu a nemá problém člověka z úhlu vypnout. Ať už je to Jirka nebo Dominick, oba jsou nejlepší zápasníci světa, takže ohrozit se můžou navzájem čímkoliv.“ 2) Věřím, že ho Jirka dokáže ukončit. Nedokážu říct, v jakém to bude kole, ale stačí malá nepozornost a může být konec. Takové nepozornosti Jiří vidí tři kroky dopředu a trestá je.“ André Reinders a Miloš Petrášek • Foto OKTAGON MMA