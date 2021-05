Procházkův soupeř: Reyes mohl hrát v NFL, přivydělával si jako ajťák

Do světa bojových sportů vlétl stejně rychle jako Jiří Procházka do UFC. Pět let od profesionální premiéry už Dominick Reyes bojoval o titul v UFC, pak ale tvrdě narazil, a to hned dvakrát. Prvně s obávaným Jonem Jonesem padl těsně na body, a poté jej ve druhém kole knockoutoval současný šampion Jan Blachowicz. Čím to ale je, že dvaatřicetiletý bijec prorazil mezi vlčáky světového MMA po tak krátké době?