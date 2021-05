Trenéři Procházky: Je to brutální pecka! Soupeřův tým nás hecoval

Strůjci úspěchu jsou kromě Jiřího Procházky také jeho trenéři. Martin Karaivanov s Jaroslavem Hovězákem tvoří jádro perfektního týmu, který z malé tělocvičny v Brně dobývá svět. Základem je podle koučů právě silné vzájemné pouto. „Pořád se navzájem měníme k lepšímu. Já se učím od něho, on ode mě. Jsme parťáci, celý tým jsme parta. Nejen já a Jiří, ale i Martin a ostatní lidi z týmu,“ řekl Hovězák. Právě jej Procházka v nedávném interview označil za člověka, který mu nejvíce změnil život.

Společně s Karaivanovem totiž přijali pod křídla mladého roztržitého chlapce a určitým způsobem mu suplovali otce, jehož ztratil v šesti letech. „Nikdy by mě nenapadlo, že ten šestnáctiletej klučík to dotáhne takhle daleko. Je to brutální pecka,“ hodnotil úspěch Karaivanov, který na rozdíl od zbytku týmu vypadal po příletu velmi zmoženě. Cestování přes půl světa a stres kolem důležitého zápasu na hlavního kouče dolehly. „Jsem rád, že jsem přežil let, ale dojmy jsou super. Užíváme si to a vše vstřebáváme. Je to odměna za odvedenou práci.“

Plány do budoucna

V trenérském štábu převládalo nadšení. „Vyšlo to, jak jsme si představovali, takže jedeme dál. Teď si dáváme dva týdny informačního klidu. Pak to začneme s týmem konzultovat a probírat, co bude dál,“ souhlasil s kolegou Hovězák.

A dál by mohl být třeba titulový zápas. Vedení UFC už před soubojem avizovalo, že vítěz nejspíš dostane šanci zápasit o titul. Šampion Jan Blachowicz dokonce Procházku vyzval na sociálních sítích. „Napsal to moc hezky. Meč vs. Katana! Takže Jiří hned odpověděl. Necháme tento týden dojet žebříček, kam poskočíme, a pak uvidíme,“ usmíval se Karaivanov. „V příštím týdnu bychom mohli pomalu začít vyjednávat o dalším možném zápasu.“

Procházka fantasticky knockoutoval Reyse a vtipkoval: Proto mám na hlavě tuhle anténu

Oba trenéři se shodli také na tom, že je v souboji s Dominickem Reyesem nic nezaskočilo a po celou dobu věřili, že Procházka odejde z klece se zdviženýma rukama. „Ničím nás nepřekvapil. Víceméně dobře kontroval, ale se vším, co dělal, jsme počítali. Čekali jsme, že víc půjde po Jirkově přední noze, bude častěji kopat a grapplit. Na to, co dělal, jsme byli připravení,“ hodnotil soupeře Hovězák. „Nějaká gilotina tam nehrozila, všechno bylo podchycený. Jediný problémy dělaly ty kontry od Dominicka, ale zvládli jsme to.“

Karaivanov ocenil, že se Američan po celou dobu choval jako profesionální sportovec. Mezi Reyesem a Procházkou neprobíhal žádný trashtalk před ani po zápase. Po skvěle trefeném loktu, jenž bitvu ukončil, se tak celý tým zajímal, zda se protivníkovi nic nestalo. „Prý by měl být v pořádku. Nevíme, co mu bylo, ale ptali jsme se na něj a sdělili nám, že je v pořádku,“ oddechl si hlavní kouč.

Fatální úder opravdu zaváněl zraněním. Český samuraj nejprve trefil jeden loket pravačkou, druhý promáchl, a tak stál najednou zády k soupeři. Instinktivně jej napadlo dodělat otočku a zasáhnout soupeře levou rukou. Povedlo se. Loket dopadl na Reyesovu hlavu a ten se bezvládně svalil na zem, nepříjemně si při tom hnul krkem.

Bezchybný výkon

„To ukončení jsme trénovali. Ne přímo takový loket, ale boj na blízko. Práci na kleci s lokty. Bylo to úžasný, třicet sekund před koncem druhého kola, takže skvěle načasovaný,“ rozplýval se nad úderem Hovězák. „Čekali jsme, že půjdeme ještě dál, naporcujeme ho a později ukončíme.“

Radost měl ale trenér nejen z ukončení, ale i z celkového výkonu. „Nechci mluvit pořád jenom v superlativech, ale to, co jsme řekli, tak děláme,“ pokyvoval hlavou kouč wrestlingu. „Skvělá komunikace. Nepřekřikovali jsme se, dávali jsme jasný povely a Jirka poslouchal.“

Malé chyby tak trenérskému duu vrásky nepřidaly. Podle obou podal Procházka profesionální výkon, výborně pohlídal všechny nebezpečné situace a kontrolovaně došel pro vítězství. Rodáka z Hostěradic nerozhodil ani fakt, že před duelem se jej snažil Reyes takřka zhypnotizovat pohledem. „Když přišel Dominick, tak tam byl takový brajgl, hecovali nás. Jiří se s takovým bojovníkem dlouho nesetkal, hned jak nastoupil, tak neustále udržovali oční kontakt,“ pokyvoval Hovězák hlavou.

Po největší životní výhře nikomu nezkazila radost ani skutečnost, že si nemohli pořádně užít oslavy ve městě hříchů - Las Vegas. „Byli jsme stále v hotelovém komplexu, protože kvůli covidovým opatřením bychom se nemohli vrátit, kdybychom jej opustili,“ řekl Hovězák a dodal, že i tak se uskutečnila alespoň tradiční pozápasová oslava.

„Vždycky si dáváme vítězný cigárko, takže to proběhlo. Měli jsme kolem sebe štáb z ESPN a jejich režiséra jsme poprosili, aby nám koupil cigára a nějaký piva.“