Dvořákova třetí výzva v UFC: Soupeř je čahoun proti skřetům. Jaký je cíl?

Další velká výzva je tu! Český MMA bijec David Dvořák o víkendu nastoupí do své třetí bitvy v UFC. Soupeřem mu bude úspěšný brazilský zápasník Raulian Paiva. „Na muší váhu je hodně vysoký. Je docela čahoun, oproti nám skřetům,“ vtipkoval o soupeři osmadvacetiletý Čech, který nasbíral úctyhodnou šňůru patnácti výher v řadě a je na jedenácté příčce muší váhy. UFC Fight Night 188 vysílá Premier Sport v noci na neděli od 1.00.

DAVID DVOŘÁK Narozen: 5. června 1992 (28 let) v Hradci Králové Výška/váha: 165 cm/57 kg Profesionální bilance: 19:3 Tým: All Sports Academy Největší úspěch: první Čech, který zvítězil při premiéře v UFC

Šachista, který zběhl k zápasení, jde do dalšího duelu v UFC. David Dvořák si nejdřív vybral královskou hru a nad šachovnicí se mu dařilo. Jenže ve stejné budově, kam chodíval hrát, začaly tréninky MMA. Když uviděl, o co jde, dal šachovým figurám vale. A udělal dobře. Od té doby smysl pro taktiku skvěle uplatňuje v kleci.

„Vím, že v UFC nikdy nebudu nejrychlejší, nejsilnější ani nejlepší technik. Nicméně budu mít jednu z nejlepších hlav a musím se snažit ostatní obalamutit,“ uvedl dříve v rozhovoru pro deník Sport.

Osmadvacetiletý bojovník z Hradce Králové už dokázal nasbírat 19 výher (z toho 15 v řadě). Má jen tři prohry.

V následujícím duelu se ale popasuje s podobně úspěšným gladiátorem z Brazílie. Pětadvacetiletý Raulian Paiva se může chlubit bilancí dvaceti výher a má rovněž jen tři prohry. „Na muší váhu je hodně vysoký, měří přes 173 centimetrů. Takže je docela čahoun, oproti nám skřetům. A to i já jsem jeden z vyšších..." vtipkoval Dvořák. „Zkrátka nebezpečný vysoký postojář, ale žádný řezník. Je to první soupeř, kterého bych chtěl v UFC ufinišovat (porazit před limitem). Tím nechci říct, že jsem ty ostatní nechtěl,ale to se mi prostě nepovedlo."

K zápasu Dvořák vs. Paiva dojde už v noci ze soboty na neděli na turnaji UFC Fight Night 188. Naposledy vstoupil český válečník do nejslavnější klece 19. září 2020, soupeřem mu byl Američan Jordan Espinosa. Dvořák tehdy zvítězil suverénně na body, ale jednalo se o fyzicky velmi náročné klání. Po odzvonění posledního kola měl co dělat, aby se udržel na nohou. Hned k němu tak přispěchali členové jeho týmu, aby ho podepřeli.

„Po zápase mě transportovali do nemocnice, protože jsem tam nohou pálil přes všechno a hodně jsem si ji nakopal," zavzpomínal. „Musel jsem hned na rentgen, jestli ji mám v pohodě." Noha ale zlomená nebyla.

Společně s Jiřím Procházkou a Machmudem Muradovem tvoří Dvořák trojici bojovníků, kteří aktuálně v UFC reprezentují českou školu MMA zatím bez jediné prohry. Muradov triumfoval třikrát, Procházka dvakrát, je však už na druhém místě v žebříčku polotěžké divize.