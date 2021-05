Muradov to kvůli vlajce schytal na sítích: Jak jsou někteří Češi zlí...

„Jestli se ti to nelíbí, vrať se domů!“ Podobné (a ještě daleko horší) vzkazy si musel na sociálních sítích číst uzbecký bojovník Machmud Muradov poté, co se svěřil, že už do klece v UFC nebude nastupovat také s českou vlajkou. „Opravdu mám rád Česko a vždy budu. Ale to, jak dokážou být někteří Češi zlí, je až moc,“ nechal se slyšet bijec, který v Praze žije a se zpěvačkou Monikou Bagárovou vychovává dceru. I tak ale v Česku stále nedostal trvalý pobyt.

Téma „Muradovovy vlajky“ vzbudilo velkou vlnu reakcí. Pomoc s případným získáním trvalého pobytu po mediálním rozruchu přislíbila i Národní sportovní agentura. Toho si bojovník váží a děkuje za to. Je ale teď vystavován i mnoha negativním reakcím.

„V této zemi tě naučili to, co ti teď vydělává na chleba. A jestli se ti to nelíbí, tak se vrať domů!!! To že nechceš vzít vlajku země, která bezesporu stojí za tvými úspěchy je jen tvoje HAMBA,“ rozčiloval se na Facebooku iSport.cz třeba čtenář Michal Svoboda a alespoň se neuchýlil k hrubějším urážkám.

„Na jednu stranu jsem rád, že jsem to začal řešit. Najednou vidím, jak lidi dokážou být zlí. To, co mi začali psát do soukromých zpráv a komentářů, je síla. Píšou mi, že jsem z Mongolska a podobné pí*oviny,“ popisuje Muradov nepříjemné pocity.

„Ukazují tím, jací jsou. Opravdu mám rád Česko a vždy budu. Ale to, jak dokážou být někteří Češi zlí, je až moc. Děkuju o to víc každému, kdo mě respektuje a chce mi pomoci,“ dodává úspěšný bijec.