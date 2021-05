Procházka o možnosti titulové bitvy i oslavách: Poslední BOSS? To zní dobře

O největší výhře v historii českého MMA mluví stále s nebývalou skromností. „Prostě velkej zápas, který se zvládl. Tečka. Nemá cenu to zveličovat,“ vrací se Jiří Procházka k souboji, v němž knockoutoval Dominicka Reyese, vysloužil si dva bonusy za výkon a zápas večera a poskočil na druhé místo v žebříčku polotěžké divize. Celou pravdu o velikosti úspěchu si prý přizná až o tradiční víkendové oslavě, při níž s kamarády „odpaluje vesmír“.

Spekulovalo se o tom, že byste mohl figurovat jako záskok pro zářijovou titulovou bitvu Jana Blachowicze s Gloverem Teixeirou. Jak to vypadá?

„Ta možnost opravdu existuje, pořád o tom jednáme.“

Kdybyste ale nezaskakoval, řešíte už s UFC další souboj?

„Zatím řešíme pozici náhradníka v tomto titulovém zápase. A případně bych měl být dalším vyzyvatelem a nastoupit proti vítězi zápasu Teixeiry s Blachowiczem.“

Mírně opadává všechen mediální rozruch po zápase s Dominickem Reyesem. Máte už čas plánovat nějaký odpočinek?

„Původně jsem chtěl odletět někam do tepla, ale teď se plány trochu mění. Protože čas na napsání bakalářské práce se krátí a v srpnu budu mít státnice. Ale doufám, že po 15. červnu bych někam na deset dní nebo dva týdny mohl vypadnout. Rád bych se podíval na nějaký nový místo a načerpal pořádně čerstvé síly.“

Zvládáte při kariéře plnit i studijní povinnosti?

„Zvolil jsem si to tak, studuju Masarykovou univerzitu fakultu sportovních studií v Brně a zvládat to prostě musím.“

Jakou máte na univerzitě odezvu na sportovní úspěchy?

„Od spolužáků a učitelů super a za to jsem rád.“

Když se ohlédnete za vším, čím jste prošel kolem souboje s Reyesem, vzpomenete si na nejsilnější zážitek?

„Nechávám si tyhle věci doběhnout zpětně. Považuju se za vítěze už před zápasem, takže během všeho humbuku kolem to na sebe nenechávám působit a neberu to tolik vážně. Jen dělám, co je třeba. Až teď zpětně mi dobíhá, že takhle je to správně. Nesmím se těmito věcmi nechat otřást, rozhovory nebo trash talky. Je to zbytečnost, která by mě rozptylovala od cesty, co jsem si zadal. Chci to dělat tak, jak to dělám a jak jsem si to předsevzal, což je pro mě největší zadostiučinění.“

Procházka s trenéry: Začíná nám dobíhat, co jsme dokázali. MMA jsou šachy a strategie

A co se vám vybaví, když vám za pár let někdo zápas s Reyesem připomene?

„Že je to prostě megazápas. (smích) Když to vezmu z pohledu toho, jak jsem začínal. Když na to kouknu normálním pohledem, jako obyčejný Jirka, občan téhle země, tak si řeknu: Ty jo, fakt velkej zápas a vyhráls ho, kámo. Vytrénoval jsem tělo a mysl na takovou úroveň, že dokážu čelit těm nejlepším a za to jsem rád. Vím, co mám dělat a dělám to. Uvnitř sebe cítím velkou motivaci a podle toho jednám. Prostě velkej zápas, který se zvládl. Tečka. Nemá cenu to zveličovat.“

Takže se necháváte vést a děláte, co musíte.

„Přesně tak. Vím, že mám na víc. Věřím, že to ještě ukážu.“

Radost z vítězství jste tedy pocítil teprve nedávno?

„Ano, v posledních pár dnech. O víkendu mě čeká oslava a to je pro mě vždy velký moment. V tu chvíli zahazuju všechno, co bylo a přiznám si pravdu, jak to opravdu je. Můžu se pak znovu svobodně nadechnout. Když si člověk zadá nějaký cíl, který je pro něj osobní, sepisuje sám se sebou nepsanou dohodu, že nebude šťastný do doby, než tu událost zdárně zdolá.“

Slavit budete opět v rodných Hostěradicích?

„Nakonec ne. Domluvili jsme jedno místo, které nemůžu sdělovat, protože by to bylo v rozporu se zákonem. (smích) Chtěl bych to s mou partou a celým týmem oslavit trošku důstojně a zvedat i úroveň těchto oslav. Ať už to není jenom ničení, i když to samozřejmě musí přijít taky, protože je to jistý způsob jak nechat vše za sebou a zdůraznit naši sílu a vážnost, se kterou slavíme. Opěvujeme tam nejen zápas, ale i život, takže jsou to pro nás velký události.“

Už jste se na zápas zpětně podíval?

„Ano, už jsem to stihl.“

A jak jej hodnotíte?

„Dodržel jsem strategii, kterou jsem si zadal. A tím presem na Dominicka, který jsme plánovali, jsem ho občas tlačil až moc a to mě mohlo několikrát stát zápas. Že jsem nedokázal udělat krok zpátky a zataktizovat tam. Furt jsem to držel pod parou, což může být sice super zbraní, ale v určité míře i trochu risk. Nebo spíš takovou dvojsečnou zbraní.“

Nebylo vám dobitého soupeře až trochu líto?

„Lítost v boji nemá co dělat. Oba dva tam jdeme s tím, že předvedeme to nejlepší z nás a ve světě MMA to znamená zvítězit nad soupeřem tím, že ho zničíme.“

Procházka po triumfu: Blachowicz mi přijde nebezpečnější. Jak vyladí “pomlázku” na hlavě?

Před zápasem se hodně řešil váš účes, ale po něm i váš vous. UFC bojovník Derek Brunson uvedl, že si musí nechat narůst stejnou bradu, protože doslova žerete všechny údery a nic to s vámi nedělá.

„Není tomu tak, Derek kecá. (smích) Snažím se většinu úderů vyfiltrovat, aby to mělo minimální vliv na to, jak bude boj z mé strany pokračovat. Ale určitě to není o vousech, údery je třeba umět schytávat.“

Takže nevytváří polštář, který by to trochu tlumil?

„Trošku snad jo, ale to je v minimální možné míře.“

V ohlasech na váš výkon se objevila opravdu pestrá přirovnání. Bryce Mitchell o vás řekl, že jste jako poslední boss ve videohře, kterého je třeba zdolat.

(smích) „Tak taková pochvala, to už zní dobře! Protože poslední boss bývá vždy největší zabiják. Ale radši budu klaďas, který musí toho bosse překonat.“

Jak se momentálně připravujete?

„Teď zrovna jedu z posilovny. Odpoledne budu plánovat, jak budou vypadat následující týdny, co se týče tréninkového rozvržení a do toho si dám nějakou přípravu. Jsem v udržovací fázi, kterou bych chtěl mít ještě měsíc dva, abych se udržel v dobrý kondici, nabíral hmotnost a sílil. A kdyby se náhodou něco stalo a měl bych naskočit do titulového zápasu, tak abych byl ready. Chci zůstat ve statusu, že během dvou týdnu naběhnu do plných a úplně v pohodě se zvládnu připravit na zápas.“

Jiří Procházka Narozen: 14. října 1992 (28 let) v Hostěradicích

Výška/váha: 193 cm/93 kg

Profesionální bilance: 28:3 (1 remíza, 25 KO)

Tým: Jetsaam Gym

Největší úspěch: šampion polotěžké divize organizace Rizin, nejvýš postavený Čech v UFC