Blachowiczův vzkaz Procházkovi: Jiří, buď připravený na KO! Boj v Těšíně?

Na turnaji KSW 61 nefiguroval jako zápasník, přesto vzbuzoval obrovskou pozornost. V polské organizaci Jan Blachowicz prvně zazářil, teď se vrátil už jako šampion UFC.

Ještě předtím, než se vydal podpořit parťáka Lukasze Jurkowského do rohu, promluvil v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz. Ze svalnatého obra by šel možná strach, kdyby neměl stále úsměv na tváři.

A s pousmáním odpověděl také na zprostředkovaný pozdrav od Jiřího Procházky. „Pokud se potkáme, tak se omlouvám, ale musím ho porazit. Knockoutovat. Takže Jiří, buď na to připravený,“ vzkázal českému samuraji osmatřicetiletý Polák.

Máme vyřídit pozdrav od Jiřího Procházky, prý se velmi těší na váš souboj s Gloverem Teixeirou.

„Výborně, výborně. (směje se) Taky ho zdravím.“

Obhajobu titulu s Teixeirou máte naplánovanou na 4. září, jak se před ní cítíte?

„Skvěle. Jsem opravdu šťastný, protože mám zápasení rád. Miluju to. Je to pro mě další výzva a nemůžu se dočkat, až opět vstoupím do oktagonu.“

Příprava už je asi v plném proudu, že?

„Je to teď ten nejhorší čas. Mám před sebou ještě dlouhý kemp, což je opravdu nejnáročnější práce. Musím si dávat pozor, abych se nějak nezranil.“

Existuje možnost, že pak vyzvete právě Procházku. Co na něj a jeho jízdu UFC říkáte?

„Neznám ho osobně, takže nemůžu hodnotit, jaký je. Ale podle toho, co vidím v médiích, a jak zápasí, je to podle mě skvělý chlap, výborný bojovník. Pokud se však někdy v budoucnu potkáme v kleci, tak se omlouvám, ale musím ho porazit. Knockoutovat. Takže Jiří, buď na to připravený.“ (směje se)

Jak byste zhodnotil Procházkův poslední souboj s Dominickem Reyesem?

„Pěkný duel. Jiří má šílený styl, nikdy nevíte, co udělá příště. Ale já vím, jak zápasit proti lidem s takovým stylem.“

Tweetoval jste, že byste se s ním rád utkal v Těšíně. Myslíte, že podobná možnost existuje?

„Jojo, v Těšíně jsem se narodil, kousek od hranic s Českou republikou. Jenže v první řadě by tam museli postavit nějakou obrovskou arénu. Žádnou takovou nemáme, která by byla dost velká pro tenhle zápas. Pokud nějakou velkou postaví, určitě to tam můžeme podniknout.“ (směje se)

Vlastně jste se domů teď vrátil, právě v KSW takřka začínala vaše úspěšná kariéra.

„Líbí se mi tady hodně. Miluju takovou atmosféru, chtěl bych jít do oktagonu a zápasit. Ale bohužel, jsem tady pouze jako podpora v rohu.“

Proč bohužel?

„Nemám rád, když jsem v rohu. Bojovat je jednoduché, jenže když musíte na někoho mluvit a řvát, udělej tohle a tamto a nemůžete se soubojem nic udělat, je to horší. Alespoň pro mě jako pro zápasníka.“

Jaké je opět slyšet na tribunách diváky?

„Skvělé! Konečně, konečně. Všechno je zpátky v normálu, doufám, že už nic nebudou měnit. Snad zůstanou dveře otevřené a všechno bude normální.“

Poslední zápas s Israelem Adesanyou jste absolvoval bez diváků, ovlivnilo vás to nějak?

„Snažím se na takové věci nesoustředit. Bude to bez lidí? Tak si řeknu: okay, nevadí. Bude to podobné, jako když jsem v tělocvičně, jenom trenéři, kamarádi a lidi, co zápasí. Takže to pro mě bylo normální a mělo to i výhody. Slyšel jsem dobře svoje trenéry, ale s diváky je to vždycky lepší, protože když slyšíte řev lidí, dodá vám to energii.“