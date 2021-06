UFC 263: Vyhrocená odveta plná zášti o titul i návrat „gangstera“ Diaze

V Arizoně šplhají teploty až k padesáti stupňům Celsia. Mezi Israelem Adesanyou a Marvinem Vettorim to však vře natolik, že v neděli nad ránem při turnaji UFC 263, může být v Gila River areně ještě větší horko. Ital totiž nemůže překousnout, že jej současný šampion střední divize kdysi porazil, od té doby nemůže nigerijskému bojovníkovi přijít na jméno.

„Je prostě fake. Všechno kolem něj je falešné,“ prohlašoval v rozhovoru s ESPN Vettori před dnešním střetem. „Příběhy, které se o něm říkají, nejsou pravdivé. A já nemám rád faleš, o tom to je.“

Sedmadvacetiletý rodák z Trentina si od dubna roku 2018 po každém vítězství vzpomněl právě na současného krále divize. „Hádej co, zm*de. Jsem tady. Myslí si, že má všechno vyřešené, ale nemá vyřešené nic,“ křičel například, když loni porazil Jacka Hermanssona. Adesanya totiž veřejně tvrdil, že Vettori nemá na to, aby se propracoval k titulové bitvě.

Těžko však říct, nakolik opravdu opovrhuje zápasnickými dovednostmi dnešního rivala. Mentální hru, kdy se snaží nabourat psychiku protivníku, totiž hraje úplně s každým. Nejlépe fungovala na mlátičku Paula Costu, kterého Adesanya tak rozhodil už před bitvou, že v ní Brazilec nepředvedl vůbec nic. Silný je ale Nigerijec nejen v hlavě, ale také, když se zavřou dveře oktagonu.

„Jeho největší přednostní je kickboxerský background a to, že na svou váhu je hodně vysoký, dlouhý,“ hodnotí šampiona střední váhy český bijec Patrik Kincl. „A samozřejmě jeho styl, který je založený na kontrech, má dobrý pohyb, umí si počkat na soupeře a má v zápase vždy přehled.“

Namíchat účinný elixír nemusí být pro Vettoriho neřešitelný úkol, v kleci vládne podobným stylem, jímž dokráčel k vítězství nad Adesanyou polský ranař Jan Blachowicz. V jeho prospěch však hrála kila navíc, jelikož střet se uskutečnil v polotěžké váze.

„Kdyby to byl Vettori schopen dát do kupy se svým týmem, tak tam vidím reálnou šanci, že může vyhrát,“ předpovídá Kincl. „Dokáže ustát opravdu tvrdé rány, když bude zkracovat vzdálenost, tak aby nechodil do kontrů, a podaří se mu Adesanyu hodit, tak je možné, že si naboduje kola.“

Vydatné menu arizonského turnaje nabídne ještě jednu odvetu. O opasek muší váhy si to rozdají Deiveson Figueiredo s Brandonem Morenem, jejichž vzájemný zápas nepoznal loni v prosinci vítěze, skončil remízou.

Možná největším tahákem je ale střet, v němž o titul nepůjde. Zpátky se totiž vrací první přemožitel hvězdného Conora McGregora v UFC, Nate Diaz. Americký rebel, který před každým zápasem dokáže strhnout davy. „Není hvězda. Myslím, že na světě je jen pár superhvězd. On je superhvězda,“ řekl o Diazovi uznávaný novinář Ariel Helwani ve svém podcastu. „Jeho zápasy musíte vidět nehledě na to, s kým zápasí.“

Rodák ze Stocktonu proslul mimo jiné tím, že se příliš neřídí pravidly a všechno dělá tak, jak chce. Nepřijít na domluvenou tiskovku s novináři? Pro Diaze žádný problém. Na veřejných trénincích v minulosti kouřil CBD, tedy konopný přípravek bez obsahu THC. Vzhledem k uvolněnějším pravidlům v Arizoně ale posunul lásku k lehké droze ještě víc, na tiskové konferenci si zapálil jointa naplněného marihuanou.