McGregor urážel i po další porážce. Možná se už nevrátí, tvrdí zápasníci

Žádné usmíření se nekonalo. Zlá krev, která se mezi Conorem McGregorem a Dustinem Poirierem za posledního půl roku utvořila, přetrvala i po zápase. A nic na tom nezměnil ani fakt, že duel ukončilo zranění. Ir seděl v oktagonu opřený o pletivo, kontroloval svou zlomenou nohu a při tom zasypával Američana salvou urážek.

„Na začátku zápasu, když jsem na něho ukázal, tak jsem zabránil jednomu kopu, při tom mu noha určitě křupla,“ měl jasno Poirier. „Říkal, že mě zabije, že opustím oktagon v rakvi, takhle se nemluví. Takový trasthalk nejde vzít zpátky. Každý, kdo na mě bučí, mi může políbit p*del. Karma není svi*ě, ale zrcadlo. Občas se takové věci dějí, porazil jsem ho.“ dodal naštvaně a pak posměšně parodoval chůzi, kterou se McGregor prezentuje.

„Už jsem mu skoro ustřelil hlavu a ukopl nohu. Ještě není konec!“ řval na oplátku rodák z Dublinu. „Pokud si to budeme muset vyřídit na ulici, vyřídíme to na ulici,“ pokračoval McGregor a začal Poiriera urážet.

Přestože americký ranař v prvním kole dominoval, takový konec dává prostor spekulacím. Dočkáme se ještě čtvrtého zápasu? Většina bojovníků si to nemyslí. „Jaké jsou šance, že ještě Conora někdy uvidíme v boji?“ ptal se například Ben Askren. „Nevím, jestli po tomhle bude ještě někdy zápasit,“ psal Jon Jones.

Český reprezentant Patrik Kincl je ale přesvědčen, že nehledě na zranění by výsledek zůstal stejný. „Souhlasím s Dustinem, když říkal, že noha byla načatá už z lowkicků a rotace do úderů to jen dokončila. Z průběhu zápasu jsem ale přesvědčený, že by Poirier díky kardiu stejně vyhrál,“ hodnotil rodák z Hradce Králové. „Conora to první kolo stálo hodně sil a ještě během zápasového rozhovoru bylo vidět, jak hluboce dýchá.“