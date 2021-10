Osobnosti MMA tipují bitvu o titul: Procházka by porazil kohokoliv

Karlos Vémola, Attila Végh, Machmud Muradov, Ivan Buchinger a další velcí bojovníci nabídli názor na nadcházející bitvu Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira. Navíc prozradili, jak by to dopadlo, kdyby do hry vstoupil český bijec Jiří Procházka. „Jeho granáty jsou prostě smrtonosný,“ říká například David Dvořák v anketě, v níž jsme položili dvě otázky:

Na bojovém ostrově UFC v Abú Zabí se schyluje k velkému střetu. Titul polotěžké váhy bude na turnaji s číslovkou 267 obhajovat polský ranař Jan Blachowicz s brazilským veteránem Gloverem Teixeirou. Pro české fanoušky by ale bylo mnohem zajímavější, kdyby jeden z aktérů tohoto duelu nastoupit nemohl. V tu chvíli by byl totiž do akce povolán český samuraj Jiří Procházka. A jak souboj o šampionský pás polotěžké váhy hodnotí osobnosti českého a slovenského MMA? Favorizují Blachowicze. I on by podle nich ale měl nepřekonatelnou překážku právě v rodákovi z Hostěradic.

2) „Asi nemá cenu spekulovat, co by se stalo, kdyby Jirka Procházka na poslední chvíli naskočil. Nejspíš se to nestane, už je to moc blízko do zápasu. O nějakém zranění už by se dávno vědělo a je velmi malá pravděpodobnost, že by si takhle zkušení borci na poslední chvíli zranění přivodili. Proti Teixeirovi si myslím, že by si to Jirka pohybově a stylově pohlídal, vystřílel by ho. Glover na něj rychlostně nemá. A kdyby nastoupil jako záskok proti Blachowiczovi, tak si nejsem úplně jistej, jestli by uspěl. Na jednu stranu jsem přesvědčený, že pokud někdo může Blachowicze porazit, tak je to Jirka Procházka. Nemůžu mluvit za něj, ale nevím, jestli se jako náhradník dokázal dostat do tak náročné přípravy na takhle důležitý souboj. Být jen dobrej striker na Janka určitě nebude stačit. Vycházím z toho, že jsem byl až v šoku, jak si dokázal pohlídat Adesanyu. V podstatě ho vůbec k ničemu nepustil. A to si dovoluju tvrdit, že Adesanya je momentálně bezkonkurenčně nejlepší postojář v celém UFC. Lidi můžou tvrdit, že byl sice lehčí, ale Jirka taky není na svou divizi nějak těžký. Není to žádný těžkotonážník. Nemyslím si, že do zápasu nastupuje s váhou přes sto kilogramů, což Blachowicz určitě ano. Měl by složité ho porazit, úplně bych na to nesázel. Ale pokud Blachowicz porazí Teixeiru, zápas s Jirkou bude až někdy po novém roce. Jirka bude mít plnohodnotnou přípravu na titulový duel, jsem přesvědčený, že Blachowiczovi pás sebere.“

Attila Végh, zápasník organizace Oktagon MMA

1) „Myslím, že to bude velmi zajímavý zápas. Určitě favorizuju Janka, i mu víc držím palce. Je to komplexnější zápasník než Teixeira. Ale tím nechci Teixeiru podceňovat, neboť je to zkušený válečník, který už šel do boje o pás (2014, vyhrál šampion Jon Jones). Měl jsem čest s ním trénovat v American Top Teamu. Má strašné granáty a je to skutečně komplexní zápasník, umí postoj i zem. Zatím je to pro mě fifty fiifty, ale uvidíme, v jaké formě se vrátí Teixeira, protože už dlouho neměl zápas. A u Blachowicze jsem taky zvědavý, v jaké kondici se vrátí od doby, co vyhrál nad Israelem Adesanyou.“

2) „Kdyby Jiří dostal šanci bojovat o titul, tak by to byl obrovsky legendární moment pro československou scénu. Už jen zápasit o titul v největší organizaci na světě je velká věc. A kdyby ještě vyhrál, tak by to byla ohromná věc. A pokud by měl Jiří opravdu možnost zápasit s kýmkoliv, ať už s Jankem nebo Gloverem, určitě favorizuji Jirku. Prostě on je mladý, dravý, nevyzpytatelný borec. Viděli jsme jeho poslední dva výkony v UFC, kdy soupeře demoloval. A to nemluvím o předešlých výkonech, které předváděl v Rizinu. Je velmi dobře našlápnutý, jak v hlavě, tak fyzicky. Takže pro mě je favoritem, když ne teď, tak v blízké době. Myslím, že on skutečně bude šampionem v polotěžké váze. Držím mu palce!“