Veterán uškrtil polského krále! Jsi další na řadě, vzkázal Procházkovi

Dvacet let kariéry a jednadvacet zápasů v UFC trvalo, než Glover Teixeira dosáhl na vysněnou metu. Dvaačtyřicetiletý ranař se dočkal, prezident nejslavnější organizace mu konečně kolem pasu připnul titulový opasek. Brazilec se ve druhém kole titulového duelu dostal Janu Blachowiczovi do zad, obmotal ruce kolem jeho brady a Polák okamžitě odklepal. „Jsi další na řadě, kámo!“ obrátil se pak na Jiřího Procházku, který v Abú Zabí sledoval turnaj z hlediště. Trenér českého bijce Martin Karaivanov se téměř okamžitě jal vyjednávat podmínky.

Málokdo mu věřil, čekala se povinná obhajoba pro Jana Blachowicze. Dvaačtyřicetiletý Glover Teixeira však opět oprášil staré přísloví, že věk je jenom číslo. Stal se druhým nejstarším šampionem v historii UFC, když ve druhém kole donutil Poláka vzdát škrcení.

Už v úvodním kole se Brazilci podařilo dostat Blachowicze na zem. Celé čtyři minuty však nedokázal rivala ničím ohrozit. Dosavadní šampion držel zavřený gard a nenechal Teixeiru přejít, proto jen občas schytal úder nebo loket. Pokud si však rodák z Těšína chystal zbraně do pozdějších kol, hrubě se mu to nevyplatilo.

V druhé pětiminutovce totiž ztrácel i v postoji. Po tvrdém levém háku ztratil balanc a musel přečkat perné chvíle. Teixeira toho využil, aby dostal dění boje tam, kam chtěl, tedy na zem. To už se ale Blachowiczovi tak dobře bránit nevedlo. Nechal si protivníka přelézt do zad, a když se mu uzamkly ruce kolem brady, okamžitě klepal.

„Všechno se mnou bylo dnes špatně, asi jsem nechal svou legendární polskou sílu na pokoji,“ smutnil poražený Blachowicz poté, co chvíli s prázdným výrazem seděl u pletiva oktagonu. To z Teixeiry sršela radost. Ještě aby ne, první profesionální duel absolvoval v roce 2002, k boji o titul se propracoval už před sedmi lety, po čtyřicítce už mu ale nikdo nevěřil.

„Super, je to super. Myslím si, že Blachowicz ho podcenil a kvůli tomu prohrál,“ komentoval střet uzbecký bijec Machmud Muradov, který byl na místě dění.

Brazilec však 19. ledna 2019 nastartoval spanilou jízdu. Šest vítězství v řadě poslalo veterána až na samotný trůn. „Dvacet let! Nemám slov…Přemýšlel jsem nad tím, co řeknu, tolik věcí a teď nevím, co říct,“ soukal ze sebe nový šampion.

„Porušuju pravidla, je mi 42 let…A pořád je budu porušovat. Tohle je můj dům, miluju to! Vracím se domů s opaskem,“ radoval se Teixeira. Druhý nejstarší šampion v historii UFC už se rovnou začal poohlížet po dalším souboji. Jeho oči se zastavily na Jiřím Procházkovi, který seděl kousek od klece. „Jsi další na řadě, kámo! Můžeme bojovat v květnu, nebo nevím kdy. Chápeš, že si musím dát pár měsíců oraz,“ smál se Brazilec a Procházka s úsměvem na tváři sepnul ruce jako vyjádření respektu.

Na českého samuraje tak nejspíš čeká největší zápas pro tuzemskou scénu bojových sportů. A v něm ostřílený veterán, který předčil očekávání všech.

„Jiří by se měl stát dalším vyzyvatelem. Právě čekám na recepci na Micka Maynarda (matchmaker) a jdeme se o tom bavit,“ prozradil pár minut po turnaji Martin Karaivanov, trenér Procházky. „Chceme to mít domluvené a nadhodit nějaký předběžný termín, kdy bychom mohli jít do boje o titul. Naštěstí nebyl zápas tak dlouhý a tvrdý, doufám, že Glover nemá žádné zranění a že by mohl nastoupit v nejbližších měsících.“

Druhý trenér nejúspěšnějšího českého bijce navíc uvedl, že střet dopadl tak, jak předpokládal. „Stalo se, co jsem čekal. Glover byl celý pobyt soustředěný, a jak jsem říkal předtím, nešel tak vidět a koncentroval se na duel,“ vyjádřil se Jaroslav Hovězák. „Janek byl zatuhlej, až mě to překvapilo. Čekali jsme, že to po prvním kole otočí, ale šlo znát, že s ním něco není v pořádku.“