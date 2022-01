Soupeř Procházky v UFC: imigrant s titulem. Kariéru začal díky manželce

Opasek šampióna získal ve dvaačtyřiceti letech. Ve věku, kdy jiní končí, vystoupal Glover Teixeira na vrchol. Hned do první obhajoby dostal od UFC pořádně těžké sousto, 7. května se utká s Jiřím Procházkou. Na obtížné zkoušky je však zvyklý. Vyrůstal na farmě bez peněz. Nelegální cesta do Spojených států mu trvala 43 dní a v pozdější fázi mu málem zničila kariéru. Jak se rodil příběh jednoho z nejpřekvapivějších šampionů slavné ligy?

Glover Teixeira má za sebou silný příběh. Tak jako většina bojovníků. Brazilec je šampiónem UFC ve váze do 93 kilogramů a příštím soupeřem Jiřího Procházky, proti němuž bude bránit svůj tvrdě vydřený pás.

Dvaačtyřicetiletý veterán patří mezi generaci, která začala bojovat pro lepší život svůj a rodiny. Vyrůstal v maličkém městečku Sobrália na farmě bez spojení s okolním světem. Až ve dvanácti letech jeho rodiče pořídili televizi a Teixeira se postupem času zamiloval do bojových sportů.

„Zbožňoval jsem filmy s Brucem Lee a Jeanem Claudem van Dammem . V jednom z Van Dammových filmů jsem viděl, jak rozkopl borovici," vyprávěl Teixeira kdysi pro ESPN. „Protože jsem žil na farmě, začal jsem kopat do banánovníků. Táta se na mě vždycky naštval, protože jsem zlomil všechny banánovníky."

Nebezpečná cesta

Farma ale nebyla pro čerstvě plnoletého Glovera dostatečně velká. Rozhodl se vyrazit do světa ve snaze zlepšit život sobě i rodině. Směrem k hranicím Spojených států amerických se vypravil jako devatenáctiletý.

Cesta na americkou půdu trvala třiačtyřicet dní, prošel několik zemí a párkrát se strachoval o vlastní bezpečí. Služby převaděčů pak splácel ještě téměř dva roky.

„Všichni vědí, jak těžké je překročit mexickou hranici. Lidé umírají nebo je zatknou a mučí. Máma se hrozně bála, ale taky byla plná naděje,že to zvládnu," popisoval Teixeira v podcastu Trocaijáo Franca.

„Mně bylo devatenáct. Nic mě nezajímalo. Každou noc jsem pil alkohol, takže jsem byl skoro celou cestu opilý. Ale dostali jsme se na některá strašidelná místa. Byli jsme třeba s místními na ostrově v Guatemale."

Ač se obyvatelé ke skupince chovali slušně, Teixeira se bál, protože nikde kolem nebyla policie. Někteří z jeho přátel navíc rádi vytvářeli problémy, a tak je musel neustále uklidňovat, aby se něco nezvrtlo.

Nakonec se zdárně dostal až do Tijuany, kde strávil osm dní. Převaděči totiž čekali, než padne na poušť mlha, aby mohli všechny Brazilce dostat přes hranice do Spojených států.

„Čekali jsme na mlhu, aby nás neviděla imigrační policie z helikoptér. Když padla, v noci jsme se vydali do pouště," prozradil Teixeira. Poté, co dorazil do cíle, okamžitě si sháněl práci. Uchytil se jako zahradník a pokladač koberců, než se naplno vydal na dráhu bojových sportů. Původně měl být z Brazilce boxer, než objevil nahrávky s legendárním Roycem Graciem a propadl jiu jitsu.

Láska a deportace

V tělocvičně potkal i současnou manželku Ingrid Petersonovou, která později hrála stěžejní roli v tom, aby mohl pokračovat jako profesionální zápasník.

Když se totiž Teixeira dostal do tělocvičny pod vedení slavného Chucka Lidella, tvrdě dřel. Chtěl se probojovat do UFC. Tomu však bránil fakt, že byl v Americe stále nelegálně. Imigrační policie ho nakonec dopadla a deportovala zpět do Jižní Ameriky.

Tou dobou už byl sice Teixeira ženatý, při schvalování pracovního víza však vždy ztroskotal, protože v minulosti do Států dorazil nelegálně. Trvalo téměř čtyři roky, než se mu podařilo přesvědčit úřady. Během nich absolvoval v Brazílii dalších deset zápasů. Všechny ovládl, a když dostal od imigračního zelenou, letěl vstříc UFC s bilancí 17-2.

Po pěti dalších výhrách se propracoval k titulové šanci, tehdy však narazil na „neporazitelného" Jona Jonese. Po pětikolové bitvě padl Teixeira na body a čtyři roky proplouval kolem špičky polotěžké divize, nikdy ne však úplně na vrcholu.

K heroické jízdě zavelel až v roce 2019. Těsně před čtyřicítkou skloubil ve vlastním umění zkušenosti s fyzickými schopnostmi a posunul výkony na další úroveň. Postupně zlikvidoval šest soupeřů, jako posledního Jana Blachowicze a prezident UFC mu připnul kolem pasu titulový opasek.

Válečník Teixeira

Stal se tak druhým nejstarším šampiónem americké ligy. Později než Teixeira to zvládl pouze Randy Couture, tomu bylo 43. Největší předností brazilského válečníka je komplexnost. Přestože je dominantní zejména na zemi, dokáže zahrozit kdekoliv a kdykoliv.

„Měl jsem čest s ním trénovat v American Top Teamu. Má strašné granáty a je to skutečně komplexní zápasník, umí postoj i zem," řekl o šampiónovi Attila Végh. „Poslední Teixeirovy zápasy nám ukazují, že je schopen porazit kohokoli," doplnil další zkušený bijec Patrik Kincl.

13

O tolik let je Glover Teixeira starší než Jiří Procházka.

Světoví experti i velká jména české scény však favorizují Procházku. Rozdíl třinácti let by se podle nich měl projevit. Veteránovi navíc může chybět drajv. „Myslím, že jeho motivace v obhajobě už nebude taková, jako při zisku titulu, a to bude hrát do karet Jiřímu. Musí ale zůstat hodně opatrný," prohlásil Kincl.

Před titulovou bitvou s Blachowiczem byl Teixeira extrémně motivovaný. Podle Procházky z něj vyzařoval klid. Dá však do přípravy na obhajobu tolik, jako když se snažil dosáhnout celoživotního snu? Na to odpoví až květnové klání dravého mládí a bohatých zkušeností. Českého samuraje v něm čeká brazilský ranař zocelený vlastní minulostí.

GLOVER TEIXEIRA

Glover Teixeira • Foto Profimedia.cz

Narozen: 28 října 1979 (42 let) v Sobralii (Brazílie)

Tým: Teixeira MMA & Fitness

Výška/váha: 188 cm/93 kg

Rozpětí paží: 193 cm

Profesionální bilance: 33:7

Bilance v UFC: 16:5

Největší úspěch: loni získal po devatenácti letech v profesionálním MMA titul šampiona polotěžké váhy UFC

Poslední 3 zápasy:

30. října 2021, turnaj UFC

Soupeř: Jan Blachowicz (Polsko) Titulová bitva Vítězství ve 2. kole submisí (Rear-Naked Choke)

7. listopadu 2020, turnaj UFC

Soupeř: Thiago Santos (Brazílie) Vítězství ve 3. kole submisí (Rear-Naked Choke)

13. května 2020, turnaj UFC

Soupeř: Anthony Smith (USA) Vítězství v 5. kole TKO

JIŘÍ PROCHÁZKA

Jiří Procházka na tiskové konferenci před odletem do Abú Zabí • Foto Ivana Roháčková

Narozen: 14. října 1992 (29 let) v Hostěradicích

Tým: Jetsaam Gym

Výška/váha: 193 cm/93 kg

Rozpětí paží: 203 cm

Profesionální bilance: 28:3

Bilance v UFC: 2:0

Největší úspěch: první český bojovník v hlavním zápase UFC

Poslední 3 zápasy:

1. května 2021, turnaj UFC

Soupeř: Dominick Reyes (USA) Vítězství ve 2. kole KO

11. července 2020, turnaj UFC

Soupeř: Volkan Oezdemir (Švýcarsko) Vítězství ve 2. kole KO

31. prosince 2019, turnaj RIZIN

Soupeř: CB Dollaway (USA) Vítězství v 1. kole KO