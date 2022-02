UFC 271: Tvrdý loket pro obra, přípitek z tenisky a titulový duel jako šachy

Jared Cannonier vs. Derek Brunson na UFC 271 • Instagram.com

Galavečer napěchovaný skvělými souboji. Turnaj UFC 271 byl přehlídkou parádních knockoutů i taktických výher. Do druhé skupiny rozhodně patří hlavní duel mezi nigerijským rodákem Israelem Adesanyou a Novozélanďanem Robertem Whittakerem.

„Víc než MMA mi tenhle zápas připomínal šachy. Souboj o každý tah, snaha předvídat, co udělá soupeř a co vše má připraveno,“ hodnotí střet český bojovník Patrik Kincl. „Oba se od jejich prvního střetu ukázali v docela jiném světle. Whittaker se nepouštěl do zběsilých přestřelek a držel se game planu. Očekával jsem od něho trochu lepší a techničtější wrestling, ale zároveň musím dodat, že Adesanya udělal velký posun.“

Podle Kincla mělo na průběh zápasu vliv i místo konání, respektive velká klec uprostřed haly Toyota Center v Texasu. Souboj v menším oktagonu, jako je například ten v UFC centru Apex by prý vyhovoval víc Whittakerovi, protože by Adesanya neměl tolik prostoru na pohyb a obranu strhů.

„Ale velké překvapení pro mě bylo, že i v klinčích Izzy silově na Whittakera stačil, dokonce mi přišlo, že byl silnější. V postoji Adesanya nenechal nikoho na pochybách, že je právem považován za jednoho z nejlepších strikerů napříč váhovými divizemi,“ upozorňuje Kincl. „Jeho pohyb, přehled a preciznost je neuvěřitelná. Těším se na jeho další obhajobu, která by podle jeho slov mohla být už v červnu. Tam by měl nastoupit proti Jaredu Cannonierovi, který si svým tvrdým ukončením řekl o post dalšího vyzyvatele dost jasně.“

Demoliční lokty za 50 tisíc dolarů

Právě sedmatřicetiletý Cannonier si díky sérii ostrých loktů, kterými takřka zatloukal hlavu krajana Dereka Brunsona do země, vysloužil finanční bonus (50 tisíc dolarů – přes milion korun) za výkon večera.

Druhým bijcem, který si vybojoval stejnou odměnu, byl australský těžkotonážník Tai Tuivasa. Ten poslal ve druhém kole demoličním loktem k zemi amerického rivala Derricka Lewise. A pak slavil svým tradičním, atypickým způsobem, tedy pitím piva z boty od fanouška.

Tuivasa se touto dost zvláštní formou přípitku mezi fanoušky bojových sportů proslavil, a tak mu jeho podporovatelé v prvních řadách už sami chystají extra tenisky.

Příznivci formule jedna si určitě vybaví dalšího Australana, závodníka Daniela Ricciarda, jenž na stupních vítězů rád popíjí šampaňské ze svých vlastních bot.

Ve světě sportu se tvrdí, že přípitek z bot má právě australský původ. Říká se tomu „shoey“ a tento zvláštní způsob oslavy proslavila skupinka „Mad Hueys“, což je parta milující surfování, rybaření a pivo. Už na začátku 20. století se ale při zvláštních příležitostech pilo šampaňské z dámských střevíčků. Z přípitku pro štěstí se ale stal také symbol dekadence.

Výsledky UFC 271

Hlavní karta

Střední váha: Israel Adesanya (Nigerie) porazil Roberta Whittakera (Nov. Zéland) na body (2x 48-47, 48-46)

Těžká váha: Tai Tuivasa (Austrálie) porazil Derricka Lewise (USA) KO ve 2. kole (čas: 1.40)

Střední váha: Jared Cannonier (USA) porazil Dereka Brunsona (USA) KO ve 2. kole (čas: 4.29)

Lehká váha: Renato Moicano (Brazil.) porazil Alexandera Hernandeze (USA) submisí ve 2. kole (čas: 1.23)

Lehká váha: Bobby Green (USA) porazil Nasrata Haqparasta (Něm.) na body (3x 30-27)