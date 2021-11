Mohutný bijec z UFC vyrazil dech otočkou i oslavou: V hlavě vážím 77 kg!

Zrovna on asi neměl být jedním z hlavních hrdinů galavečera UFC 268 v New Yorku. Pětatřicetiletý Chris Barnett nastupoval teprve do svého druhého zápasu v nejslavnější MMA organizaci, proti Gianovi Villantemu ale předvedl famózní kop s otočkou, který rázem obletěl svět. Navíc i oslava tohohle více než 120kilového borce stála za to...