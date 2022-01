Procházka letí do USA: Převlíkl jsem nový mód, mám neprůstřelnou mysl

Životní duel se blíží, proto je třeba posouvat dál své schopnosti. Přesně toho si je vědom Jiří Procházka, který dnes odletěl do Phoenixu v Arizoně, kde mu bude dávat rady Henry Cejudo, bývalý dvojnásobný šampion UFC a olympijský vítěz v zápasení ve volném stylu. I slavný americký bojovník totiž věří tomu, že se právě devětadvacetiletý Čech stane novým majitelem titulu polotěžké divize.

Jaké jste dostal k přípravnému kempu, kam vás pozval Henry Cejudo, informace? Co vás tam přesně čeká?

„Vím, že se zaměříme hlavně na wrestling, zem v MMA. Nejsou tam jen zápasníci – wrestleři, ale umí to dobře zkombinovat. S tím, že jsme se bavili o mém stylu, vědí prý, v čem přesně mi pomoci, mají na to správné sparingpartnery. Takže jsem v tomhle zadůvěřoval a trochu mě přesvědčili i zápasníci, co tam jezdí. Jako Jon Jones a další.“

Kolikafázové tréninky vás čekají?

„Klasicky dvoufázové. Ale uvidíme, sám vlastně ještě nevím konkrétní rozvrh. Přiletíme tam a pobavíme se s nimi.“

Válečník Procházka: V čem je jedinečný a jaké má šance vystoupat až vrchol?

Ve Phoenixu budete trénovat jak s Cejudem, tak právě s Jonesem, mezi nimi je ale výrazný výškový a váhový rozdíl. V čem je výhoda přípravy s takto rozdílnými bojovníky?

„Je samozřejmě důležité trénovat s lidmi, co mají stejné parametry. Pro samotný zápas člověk prostě musí být zvyklý házet s člověkem podobné váhy. Já rád trénuju s lehčíma borcema i těžšíma. Od lehčích chytám rychlost. Větší se snažím zase silově přebít.“

Cejudo se proslavil poměrné neskromným vystupováním a celkově na sebe vždy rád upozorňoval. Jak ho vnímáte po lidské stránce?

„Uvidíme. Respektuju ho jako výborného zápasníka, který vyhrál dvakrát titul. Jinak ho zatím hodnotit nechci. Názor na něj jako osobnost si udělám až po osobním setkání.“

Kde budete bydlet?

„Máme pronajatý jeden baráček.“

Naplánoval jste si třeba už i nějaký relax, cestování a podobně?

„Ne, to zatím vůbec, všechno se bude odvíjet podle tréninků. I podle pocitu, až tam přijedeme.“

Váš trenér Martin Karaivanov vás chválí, že děláte v přípravě veliké pokroky. Řešíte ale nějak i psychiku? Přece jenom je před vámi největší zápas dosavadní kariéry.

„Ty jo, dělám na tom. (pousměje se) Už jsem se převlíkl do toho módu… A ani to vlastně nechci říkat, svůj mód. Když ale člověk jde pro takovou metu, tak už musí mít myšlení šampiona, vítěze. Jinak to nejde. Na takové úrovni vůbec ne. V tomhle musí být má mysl neprůstřelná. Absolutně. Teď prostě přišel čas to ukázat.“

Můžete zmínit něco, co vás v poslední době právě po té psychické stránce hodně posunulo?

„Pořád si plním osobní výzvy, akorát to tolik neventiluju ven. Takže jde o překonávání sebe sama, překonávání toho zajetého režimu, který mám. Už jenom tento výjezd je něco nového. Už dlouho jsem nikde nebyl. Jel jsem hodně podle vlastních tréninkových metod. Asi rok dva se soustředím především na sebe, rozebírám to. A tohle je můj první kemp po dlouhé době. I to je prostě další výzva.“