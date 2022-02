Procházka dobývá Ameriku: Byl v domě slavné hvězdy a potkal Tysona

Kdo může říct, že sledoval Super Bowl s Mikem Tysonem ve vile Lennyho Kravitze… Jiří Procházka ano. Ač tráví únor v americké Arizoně, kde s přípravou na titulovou bitvu pomáhá bývalý dvojnásobný šampion UFC Henry Cejudo, o víkendu vyrazil s týmem do Los Angeles. Český samuraj dostal pozvání do domu slavného muzikanta, aby po boku legendy ringu sledoval vrcholnou událost amerického fotbalu. A jaké to bylo? „Super zábava a atmosféra. Příjemný víkend v L.A.,“ říká klidně devětadvacetiletý bojovník.

Už pozvání od Henryho Cejuda, MMA legendy a majitele zlaté olympijské legendy v zápasení, bylo pro Jiřího Procházku velkou poctou. Americký gladiátor vidí v českém bojovníkovi příštího šampiona polotěžké váhy a rozhodl se v cestě za titulem pomoci nabídkou trénování v jeho arizonském gymu. O víkendu ovšem vyrazil český bijec za povinnostmi i odpočinkem do Los Angeles, kde nasbíral spoustu cenných zážitků

„Byl jsem pozvanej na víkend do L.A. Šlo o nabídku od sponzora, jestli chci být na soukromé párty, kde se sledovaly zápasy UFC. Přijal jsem, měl jsem tam ještě nějaké povinnosti jako třeba open workout, veřejný trénink,“ vysvětluje Procházka.

„Šli jsme pak na jednu afterpárty, kde nás pozvali na nedělní vysílání Super Bowlu do domu Lennyho Kravitze. Zápas tam sledoval především Mike Tyson, Daniel Cormier a další zápasníci. Plný barák slavných lidí. Tak jsem přijal pozvání, vzal jsem kluky a chvíli jsme tam byli, poseděli, pokoukali na Super Bowl. A užili jsme si trochu L.A., moře a tak.“

Jiří Procházka ve společnosti Mika Tysona a Daniela Cormiera během sledování Super Bowlu

A jaké bylo setkání se slavným MMA bojovníkem a ještě proslulejším Železným Mikem?

„S Danielem Cormierem jsem se už několikrát potkal, takže u něho vím, že je to fakt dobrý, příjemný člověk, strašně sympatickej. A jako zápasník je to legenda,“ zdůrazňuje uznale bojovník z Moravy. „Co se týče Mika Tysona, tak je takovej, jak se o něm mluví. Fakt naplno syrovej, tvrďák a právoplatný bývalý král těžké váhy.“

Co se týká samotného Super Bowlu, tedy největšího svátku amerického fotbalu, ten nechal Procházku trochu klidným.

„Byl prej hodně těsněj. My jsme to moc nesledovali. Dívali jsme se na to jen tak po očku během párty, co tam byla. A museli jsme stejně dřív odejít, protože nám letělo letadlo zpátky do Phoenixu. Ale jinak super zábava a atmosféra. Příjemný víkend v LA,“ pochvaluje si relax v Kalifornii nejúspěšnější český zápasník, kterého 7. května čeká duel s Brazilcem Gloverem Teixeirou, šampionem polotěžké divize.