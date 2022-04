UFC 273: Šampion rozbrečel zombie, Sterlinga zase vybučeli. Vlk se nadřel

Bývalý šampion Holloway se nemohl dostat do tempa, jelikož si jej Australan kopy na nohu a údery, při nichž využíval svých dlouhých rukou, velmi dobře držel od těla. • profimedia.cz

Alexander Volkanovski porazil Maxe Hollowaye, což se ve váze do 66 kilogramů povedlo naposledy Conoru McGregorovi v roce 2013. • profimedia.cz

Australský MMA bijec Alexander Volkanovski dominoval od začátku do konce nad Čan Sun Jungem a na turnaji UFC 273 znovu ukázal, proč je právoplatným králem pérové váhy. Aljamain Sterling na Floridě ubránil titul před ruským nájezdníkem Piotrem Janem a obhájil tak svou kontroverzní výhru z minulého roku. Chamzat Čimajev prošel nejtěžší zkouškou svojí kariéry, Gilbert Burns mu ale nedal nic zadarmo.

Alexander Volkanovski předvedl mistrovský výkon a bez problému obhájil titul šampiona pérové váhy UFC, od prvního kola doručoval děsivě přesné a ostré údery, na které Čan Sun Jung nenašel odpověď.

Australan dominoval takřka celý zápas. V první minutě čtvrtého kola byl jejich střet ukončen rozhodčím, když „Korejská Zombie“ skončila na zemi a byla zasypána nekončící salvou tvrdých úderů.

Šampion tedy vyhrál svůj 21. zápas v řadě technickým KO, znovu obhájil titul pérové váhy a získal i bonus za výkon večera. „Právě teď jsem na jiné úrovni a nelze mě zastavit! Všichni doma v Austrálii, jsem až moc dobrý, bejby! Miluji být lepší, být stále lepší, tvrdá práce a touha mě dostaly tam, kde jsem. Ať už UFC řekne cokoli, udělám to!“ hlásil Alexander Volkanovski.

Jung byl z této porážky doslova vyřízený. Nedokázal zadržet slzy a v pozápasovém rozhovoru naznačil, zda není načase ukončit kariéru. Nejdříve prý však potřebuje čas, aby si srovnal myšlenky, poté přijde s konečným verdiktem.

V hlavním předzápase večera Aljamain Sterling trhal tikety, obhájil pás šampiona bantamu a také své kontroverzní vítězství nad Piotrem Janem z loňského března, kdy kontumačně získal pás poté, co ho Rus udeřil zakázaným kolenem do čela a byl v jejich prvním titulovém střetnutí diskvalifikován.

Američan vstupoval do duelu jako outsider, což u šampionů není běžné. Ruský bojovník měl také v aréně na Floridě větší fanouškovskou podporu, než domácí Sterling, kterého naopak publikum vybučelo už při nástupu. Americko-ruská odveta nenabídla divácky nejzajímavější podívanou, oba bojovníci se totiž soustředili na svou výhru a byli velmi taktičtí.

Sterling nakonec zvítězil poměrem 2:1 u bodových rozhodčí, ty si získal během druhého a třetího kola, která strávil s nasazeným trianglem okolo Jana a hrozil submisí.

Po vyhlášení vítěze se zde opět mísil potlesk s bučením, které nastínilo fanouškovskou nespokojenost s výsledkem zápasu. Poražený Jan si ihned řekl o další odvetu, té se ale pravděpodobně v blízké době nedočká, protože Sterling v pozápasovém rozhovoru vyzval bývalého šampiona bantamové váhy a momentální dvojku v žebříčku T. J. Dillashawa.

Chamzat Čimajev je jedním z největších talentů a vycházejících hvězd UFC. V jedné z nejočekávanějších bitev floridského galavečera si sáhl na dno. Jednomyslně zvítězil na body nad Gilbertem Burnsem, ovšem vzhledem k jeho dosavadní mimořádné bilanci čtyř předchozích ukončení před limitem mnozí věřili, že Čimaev s Brazilcem doslova vytře podlahu.

To se však nestalo a zejména ve druhém kole to chvílemi vypadalo, že si Brazilec nakonec urve vítězství pro sebe. Oba bojovníci si odnáší i bonus 50 tisíc dolarů za zápas večera. Byl to úctyhodný souboj a divácky velmi atraktivní show.

„On je sakra tvrdý chlápek. Nevěděl jsem, že je tak tvrdý. Ale přišel sem s brazilským srdcem. Znám Brazilce, hodně z nich jsou mými bratry. Děkuji ti za zápas Gilberte, mám tě rád brácho, máš můj respekt…” nechal se slyšet Čimajev.

Chamzat ukázal, že dokáže porazit i špičku welterové váhy, na druhou stranu Burns dosvědčil, že čečenský „Vlk” je taky jen člověk a v jeho umění boje jsou mezery, na kterých ho lze nachytat. Každopádně se ale nevyhnutelně blíží k titulové šanci.