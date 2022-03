Kincl o trénování, Americe i nařčení z dopingu: Vémola zažije peklo!

Je novým králem střední váhy organizace Oktagon MMA, zisk titulu však Patrik Kincl ještě nestihl oslavit. Po vítězství nad Samuelem „Pirátem“ Krištofičem odletěl s manželkou a dcerou na dovolenou do Ománu. A dnes odcestoval coby trenér do amerického Columbusu, aby 27. března mohl radit Davidu Dvořákovi během souboje na turnaji UFC ON ESPN 33. 32letý šampion a trenér už se ale sám těší na další zápas a na tolikrát zmiňovanou odvetu s Karlosem Vémolou. „Předvedu tam hrozný peklo,“ říká.

Dovolená s rodinou mu zjevně prospěla. Patrik Kincl byl před odletem na pražském letišti plný energie a těšil se na další zápas svého svěřence Davida Dvořáka v UFC. Jediné, co ho lehce podráždilo, bylo připomenutí kritiky, kterou ho po úspěšné titulové bitvě v Oktagonu častoval bývalý šampion střední divize Karlos Vémola. Ten totiž po Kinclově výhře zopakoval, že podle něj nemá srdce bojovníka. Navíc naznačoval, že dopuje. „Tím, že se takhle nasypal... Nebo dejme tomu vyžral. Nebudu nikoho obviňovat z ničeho,“ uvedl tehdy Vémola. Nový král Oktagonu si ale s českým Terminátorem vše rád vyříká v kleci.

Co vás s Davidem Dvořákem ještě do termínu zápasu na UFC ON ESPN 33 čeká?

„Doladění detailů, samozřejmě dělání váhy. No a potom oslava vítězného zápasu!“

Patrik Kincl Narozen: 21. července 1989 (32 let) v Hradci Králové

Výška/váha: 180 cm/84 kg

Profesionální bilance: 24:10

Tým: All Sports Academy

Největší úspěchy: jediný Čech, který bojoval v organizaci KSW o titul, šampion střední váhy organizace Oktagon MMA

Jak hodnotíte jeho soupeře Matheuse Nicolaua?

„Podle mě asi výkonnostně, technicky a takticky nejtěžší Davidův protivník. Ale s ohledem na psychiku byl, myslím, horší jeho poslední soupeř Juancamilo Ronderos. Vzal zápas na poslední chvíli, připravovali jsme se tedy předtím na někoho jiného. Bylo to náročný. Teď je David psychicky nastavený skvěle a věřím, že game plan bude fungovat a podaří se to.“

V čem vidíte nejsilnější stránky brazilského rivala?

„Jak dokáže kontrolovat svou vzdálenost. Sedí mu opravdu větší odstup, využívá toho, že je na tuto váhu dlouhej. To je největší nebezpečí.“

Jaký byste tedy tipoval průběh souboje?

„Čekám asi bodový výsledek a půjde přesně o to, že si Nicolau bude chtít držet vzdálenost a David ji bude muset zkracovat. Ale jak říkám, očekávám bodové vítězství.“

Dvořák v minulém roce podstoupil operaci lokte. V nedávném rozhovoru nám řekl, že je skvělé nejít do boje s bolestmi. Vidíte na něm proměnu?

„Určitě se mu trénuje líp. Už jen psychicky, že nemusí přemýšlet o tom, aby neudělal špatný pohyb a ruka to neodnesla. Rozdíl je rozhodně znát a je to super.“

Jak případnou výhru v Americe oslavíte?

„Ku*vy, drogy… (směje se) No ne, my jsme normální, takže si dojdeme někam na jídlo a budeme si užívat pozitivní emoce.“

Když jsme u pozitivních emocí. Jaké to je být šampionem Oktagonu?

„No, to jsem si ještě vlastně neužil. Tím, že jsem hned po zápase odjel na dovolenou, se oslavy zrušily. Tedy ani nebyly v plánu. Takže to pak přijde po obhajobě.“

Už jste souboj se Samulem Krištofičem nějak více analyzoval?

„Ještě ne.“

Takže jste během dovolené opravdu dokázal úplně vypnout a jen relaxovat?

„Jo jo, to jsem chtěl a musel jsem to holkám dát. (manželce a dceři) Ano, dal jsem pár příspěvků na sociální sítě, to mi zabralo pár minut, a pak jsem se úplně odstřihnul od všeho.“

Hned po zápase jste mluvil o tom, že si budete muset něco s Pirátem vyříkat. Na to tedy taky ještě nedošlo?

„Ne, to mělo být hned den po zápase, ale na snídani jsem ho nepotkal, takže jsme si nic nevyříkali. Jedeme dál.“

Byl jste před tímto titulovým duelem pod větším tlakem?

„No, nějaký tlak tam musel být určitě. Já si ho tedy nepřipouštěl. Šel jsem do toho fakt dobře nastavený tím, že jsem se týden čtrnáct dnů před tím od všeho odstřihl a soustředil se čistě na zápas.“

Promotér Ondřej Novotný i vaše manželka říkali, že jste podle nich mohl vyhrát i před limitem. Bylo to tak podle vás?

„Bylo to blízko. Myslel jsem, že to pak chytnu ještě později, to se sice nepodařilo, ale i tak si myslím, že to ukázalo převahu a dominanci.“

Měla vaše žena pravdu, že jste chtěl vyhovět publiku, které řvalo „Šikana! Šikana!“?

„Chtěl jsem vyhrát buď v prvním kole, to nešlo kvůli mnoha věcem – jednou z nich byly určitě jeho fauly. A druhý plán byl, přesně takhle to valit a ukázat dominanci.“

Co říkáte na velmi kritické hodnocení vašeho výkonu ze strany Karlose Vémoly?

„Já už Karlose beru hodně s rezervou. Navíc po jeho bulvární kauze, kdy se jeho vyjádření a teorie měnily ze dne na den… Je to samozřejmě věc, která se mě nějak dotýká a dotklo se mě i jeho vyjádření k mému zápasu se Soldičem. Ale už si to nechci tolik připouštět. Jediné, co mi to jeho vyjádření dalo? Že přiznal, že už sype deset let. (Vémola naznačoval, že Kincl možná dopuje s ohledem na jeho fyzickou proměnu v poslední době, a upozornil, že on sám vypadá už deset let stejně) Já byl vždycky tím, kdo volal po dopingových testech. Ve finále, když už to bylo v XFN blízko, on rychle změnil organizaci.“

Jste pro jejich zavedení v Oktagonu?

„Když něco takového přijde, budu prvním, kdo to podepíše a půjde do toho. Jsem ready se nechat testovat. Pojďme klidně před květnovou O2 arenou udělat namátkové testy na spoustu zakázaných látek.“

Myslíte, že na vaši odvetu s Vémolou dojde?

„Doufám. Jak už jsem to měl hozený úplně bokem, nezajímalo mě to, teď jsem do toho po těchto kecech zase zakouslej, že tam předvedu hrozný peklo. A doufám, že ho k tomu dotlačej. Myslím, že to bude z jeho strany velká kličkovaná se spoustou podobných vyjádření a hledání slabších soupeřů, který mu ‚dávaj smysl‘. Ale teď si do té fronty přece musí stoupnout on. A já doufám, že k tomu dojde.“

A před odvetou dopingové testy…

„Jo jo, před zápasem, po zápase. Pojďme do toho!“

Už máte informace, kdo bude vaším příštím soupeřem?

„Poslední zpráva, co mám od Ondry Novotného, tak mi nabízel právě květnovou O2 arenu na nějaký postojíček (zápas v ringu), který by se mi hodil krásně do přípravy, takže jsem ready a uvidíme, na čem se domluvíme.“

Kdy se vaše příprava rozjede naplno?

„Chci k tomu využít už teď Ameriku, udělat si tam kemp a skočit do toho naplno rovnýma nohama.“

Vrátím se ještě k UFC. Mnoho sportovních organizací v reakci na válku na Ukrajině nenechává nastupovat ruské sportovce. Největší MMA liga světa to ale neřeší. Jak to vnímáte?

„Myslím, že jednotliví sportovci nebo občané s tím nemají nic společného. Pokud to vyloženě nepodporují, tak by za to asi nemuseli být penalizovaní. Chápu ten tlak, který se snaží vytvořit, ale běžní sportovci, běžní lidé to stejně nezmění. Ve vedení Ruska je psychopat, který si nenechá od běžných lidí radit nebo sesadit. Je to tak crazy situace… Ve finále asi chápu obě strany, že někdo chce vyvinout tlak, ale chápu i to, že si někteří stěžují, protože s tím nemají nic společného a nepodporujou to. Je to složitý.“

Poslední tři zápasy Patrika Kincla

Turnaj: Oktagon 31, 26. února 2022

Soupeř: Samuel Krištofič (Slovensko)

Výsledek: Výhra – na body

Turnaj: KSW 63, 4. září 2021

Soupeř: Roberto Soldič (Chorvatsko), šampion KSW

Výsledek: Prohra – TKO ve 3. kole

Turnaj: KSW 61, 5. června 2021

Soupeř: Tomáš Romanowski (Polsko)

Výsledek: Výhra – TKO ve 2. kole