Oliveira přišel o pás šampiona. Gaethje mu chce udělat díru do obličeje

Válku šampionů turnaje UFC 274 odstartuje v hlavním předzápase fanoušky milovaná Rose Namajunasová, která v neděli 8. května nastupuje do své třetí titulové obhajoby v odvetném zápase proti dřívější šampionce a momentální dvojce slámové váhy Carle Esparzaové, jenž ji kdysi porazila. O finále celého galavečera se postará teď již bývalý šampion Charles Oliveira, chystá se ve Phoenixu v Arizoně porazit někdejšího prozatimního šampiona a současnou jedničku váhy Justina Gaethjeho, který v případě výhry usedne na trůn.

Chuť porážky s Carlou Esparzovou stále přetrvává i po téměř osmi letech, dvojnásobná šampionka ve slámové váze UFC - Rose Namajunasová - vstupuje do nedělního odvetného duelu motivovanější než kdy jindy.

„To bylo poprvé, co jsem se v boji vzdala, mnoho zápasníků si tohle nepřizná.“ řekla Namajunasová.

Psal se prosinec 2014 a UFC v Las Vegas pořádalo finále série „The Ultimate Fighter 20”, kde se v hlavním zápase střetla tehdy dvaadvacetiletá Namajunasová proti o dost zkušenější Esparzaové o titul inaugurační šampionky slámové váhy UFC. Tempo a tlak ze strany Kalifornské rodačky byl pro mladou Namajunasovou zdrcující. Bylo odklepnuto deset sekund do třetího kola, když v tom přišel začátek konce v podobě tvrdého úderu, který dostal Namajunasovou na zem. Esparzaová zkušeně vlezla otřesené soupeřce do zad a čistě chytla krk, kdy těsně před koncem kola ukončila souboj škrcením.

„Carla působí dojmem, že můžete projít přímo skrz ni, ale pak staví lidi do pozice, odkud chtějí pryč.. Příliš jsem se styděla. Když se na to podívám zpětně, měla jsem v sobě větší chuť bojovat fyzicky, ale psychicky jsem byla mimo boj. To já sama jsem hledala cestu ven,“ zavzpomínala Rose Namajunasová

Od jejich posledního střetnutí se toho dost změnilo. Namajunasová je nyní nezpochybnitelnou dvojnásobnou držitelkou titulu ve slámové váze. Esparzaová tenkrát přišla o pás hned ve svém dalším zápase s Joannou Jędrzejczyk, která nakonec pás přenechala Namajunasové - a do tohoto momentu se další titulové šance nedočkala. Po pěti výhrách v řadě se probojovala ke své dlouho očekávané příležitosti získat trůn královny slámové váhy zpět.

„Nesu si s sebou do oktagonu spoustu zkušeností, vím, jak jsem se po té porážce cítila, ten mentální stres, který se přidal…posílilo mě to,” prozradila Rose Namajunasová

Duel vrcholu žebříčku lehké váhy je za dveřmi. Dvě prvotřídní mašiny na ukončování soupeřů si to konečně rozdají v oktagonu, pás šampiona v nejostřejší váhové kategorii UFC ovšem může získat pouze Justin Gaethje. Dnes již bývalý šampion Charles Oliveira o něj včera večer přišel při nesplnění váhového limitu, kdy i na druhý pokus návažil o necelý čtvrt kilogramu nad limit. Titul mu byl podle pravidel odebrán a ani v případě výhry, se šampionem nestane.

Charles Oliveira je momentálně na vrcholu své kariéry s vlnou 10 výher v řadě. Od jeho poslední porážky s Paulem Felderem v prosinci 2017 se mu velmi daří. Poslední tři výhry Oliveiry byly obzvláště významné, v roce 2020 porazil Tonyho Fergusona, poté vyhrál TKO proti Michaelu Chandlerovi, aby získal uvolněný titul šampiona loni v květnu a v poslední řadě vítězství proti Dustinu Poirierovi v prosinci. Přes všechny tyhle skalpy Gaethje věří, že našel recept jak sesadit Brazilce z trůnu.

„Určitě budu muset zůstat mimo grapplerské pozice, ale udělám mu díru do obličeje a bude to velkolepé,” prohlásil Justin Gaethje k zápasu.

Gaethje je jedním z nejtalentovanějších bojovníků v UFC, je bývalý prozatímní držitel titulu v lehké váze. Byl poražen Khabibem Nurmagomedovem v jejich souboji o titul v říjnu 2020 a nyní ho pohání touha stát se pravým šampionem lehké váhy. Kromě této porážky obdržel Američan bonus za výkon, nebo za zápas večera v každém svém klání a dvakrát si sáhl i na oba bonusy najednou.

„Musím být mentálně připravený a být tam v nejlepší formě. Mám 23 vítězství a 3 porážky, 19 KO, všechny bonusy… Jsem ten nejvíc vzrušující bojovník, který kdy vstoupil do oktagonu. A vím zcela jistě, že časem se ukáže, že je to pravda,” uvedl Justin Gaethje

Výše zmíněné titulové bitvy budou vysílány živě 8.5 od 4.00 ráno v rámci hlavní karty turnaje UFC 274 na stanici Premiere Sport 2.